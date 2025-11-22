Heo hơi tăng 2.000 đồng/kg tại Hải Phòng, nhiều địa phương ổn định giá

(GLO)- Ngày 22-11, giá heo hơi tiếp đà tăng tại nhiều địa phương trong cả nước với mức 1.000-2.000 đồng/kg. Hải Phòng là địa phương duy nhất được thương lái thu mua heo hơi tăng 2.000 đồng, hiện giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương có giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng/kg trong hôm nay gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên (cùng lên 53.000 đồng/kg); Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng (cùng có giá 51.000 đồng/kg); Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh (hiện giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg).

Ngày 22-11, giá heo hơi tiếp đà tăng tại nhiều địa phương trong cả nước với mức 1.000-2.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tại những tỉnh, thành phố còn lại, giá heo hơi duy trì ổn định so với hôm qua. Trong đó, tại Gia Lai, giá heo hơi đang ở mức 47.000 đồng/kg.

Hiện giá heo thấp nhất cả nước là 46.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng; cao nhất là 53.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên.

Sau nhiều tháng giảm sâu, giá heo hơi trên cả nước đang từng bước hồi phục. Diễn biến tăng trong những ngày gần đây khiến nhiều hộ chăn nuôi đặt kỳ vọng, thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc vào những ngày tới, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ cuối năm bắt đầu nhích lên.