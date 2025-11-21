Giá heo hơi tiếp đà tăng, cao nhất 52.000 đồng/kg

(GLO)- Thị trường heo hơi trong cả nước ngày 21-11 tiếp đà tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Trong đó, khu vực miền Bắc đang giữ mức giá cao nhất với 52.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng 2.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Tuyên Quang hiện giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong cả nước ngày 21-11 tiếp đà tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các địa phương ghi nhận mức giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, đẩy giá thu mua lên 52.000 đồng/kg trong hôm nay gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Đồng Nai.

Cùng mức tăng 1.000 đồng/kg đối với heo hơi còn có: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tăng, giá thu mua heo hơi tại các tỉnh, thành phố này đạt mức 50.000-51.000 đồng/kg.

Riêng các địa phương còn lại, giá heo hơi duy trì ổn định; trong đó, tại tỉnh Gia Lai đạt mức 47.000 đồng/kg.