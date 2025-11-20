(GLO)- Ngày 20-11, thị trường heo hơi trong nước tiếp tục sôi động với đà tăng nối dài ở cả 3 miền.

Cụ thể, giá heo hơi hôm nay tại các địa phương như: Sơn La, Hà Tĩnh bật tăng 2.000 đồng/kg, hiện lần lượt lên mức 50.000 đồng/kg và 48.000 đồng/kg.

Heo hơi tăng giá đến 2.000 đồng/kg ở cả 3 miền trong ngày 20-11. Ảnh: Internet

Giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên cùng giữ mức 51.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Với mức tăng tương tự, heo hơi tại Đắk Lắk và Khánh Hòa được điều chỉnh lên 49.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh lên mức 50.000 đồng/kg.

Tại những địa phương còn lại, giá heo hơi hôm nay không biến động so với hôm qua. Riêng tại Gia Lai, thương lái vẫn thu mua heo hơi ở mốc 47.000 đồng/kg.

Heo hơi liên tiếp tăng giá tại nhiều địa phương trong những ngày gần đây cho thấy đà phục hồi của thị trường dịp cuối năm. Đây được xem là tín hiệu khả quan cho ngành chăn nuôi sau thời gian dài đối mặt với khó khăn vì dịch bệnh.