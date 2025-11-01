Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi tại Gia Lai giảm còn 49.000 đồng/kg trong ngày đầu tháng 11

MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 1-11, giá heo hơi giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung-Tây Nguyên. Trong đó, tại Gia Lai, giá heo giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 49.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất cả nước.

Mức giá 49.000 đồng cũng được ghi nhận tại một số địa phương ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong hôm nay như: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-tai-gia-lai-giam-con-49000-dongkg.jpg
Giá heo hơi tại Gia Lai giảm còn 49.000 đồng/kg trong ngày 1-11. Ảnh: Internet

Nhỉnh hơn ở mức 50.000 đồng/kg là giá heo hơi tại Lâm Đồng, Đắk Lắk; tại Khánh Hòa ổn định ở mức 51.000 đồng/kg, Hà Tĩnh duy trì giá 52.000 đồng/kg. Riêng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An giữ nguyên mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động ở mức 52.000-54.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Quảng Ninh và Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 52.000 và 53.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tiếp tục thu mua quanh 52.000 đồng/kg.

Riêng tại khu vực miền Nam, giá heo hơi trong ngày 1-11 giữ mức ổn định so với hôm qua, đạt 50.000-53.000 đồng/kg. Theo đó, Cà Mau vẫn dẫn đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg; Vĩnh Long thấp nhất với 50.000 đồng/kg.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

