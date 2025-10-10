Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi tiếp đà giảm 1.000-2.000 đồng/kg

(GLO)- Giá heo hơi trong nước ngày 10-10 tiếp đà giảm 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện giá thu mua heo hơi dao động trong khoảng 50.000-55.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Ninh Bình, hiện giao dịch ở mức 53.000-54.000 đồng/kg.

Hiện mức cao nhất khu vực vẫn là 55.000 đồng/kg tại Ninh Bình, trong khi thấp nhất là 53.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh như Lai Châu, Sơn La và Điện Biên.

gia-heo-hoi-tiep-da-giam-1000-2000-dongkg.jpg
Giá heo hơi tiếp đà giảm 1.000-2.000 đồng/kg trong ngày 10-10. Ảnh: Internet

Tương tự, thị trường heo hơi khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Sau khi giảm, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An còn 52.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hòa ở mức 51.000 đồng/kg; Lâm Đồng xuống còn 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai giữ nguyên giá, dao động từ 50.000-52.000 đồng/kg. Trong đó, Gia Lai có giá heo hơi thấp nhất với 50.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm đến 2.000 đồng/kg tại Vĩnh Long, đưa giá thu mua tại tỉnh này xuống mức thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau lần lượt xuống 52.000 đồng/kg, 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg. Riêng tại Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, giá heo hiện giữ nguyên ở mức 54.000 đồng/kg.

