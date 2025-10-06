(GLO)- Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay (6-10) tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, dao động 54.000-56.000 đồng/kg. Trong khi tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam, giá heo duy trì mức ổn định.

Cụ thể, tại miền Bắc, địa phương giữ mức giá thu mua heo cao nhất là Bắc Ninh với 56.000 đồng/kg; tiếp đó là Quảng Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên đang cùng mức 55.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục đi xuống, dao động 54.000-56.000 đồng/kg trong ngày 6-10. Ảnh: Internet

Tại miền Trung-Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang, trong khoảng 51.000-55.000 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg. Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị và Huế giữ mức 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giảm về mức 52.000 đồng/kg. Còn Gia Lai thấp nhất khu vực với giá 51.000 đồng/kg.

Tương tự, heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay được bán ra với giá từ 54.000-56.000 đồng/kg. Trong đó, Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Cao nhất khu vực nói riêng và cả nước nói chung là ở Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau với mức 56.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi tại 3 miền sẽ tiếp tục ghi nhận biến động trong tuần tới do thị trường vẫn đang giữ đà giảm.

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi trong nước sẽ tiếp tục biến động trong tuần tới do thị trường vẫn đang giữ đà giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với nhu cầu dịp cuối năm, giá heo hơi sẽ có thể quay đầu tăng.