Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục đi xuống, dao động 54.000-56.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay (6-10) tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, dao động 54.000-56.000 đồng/kg. Trong khi tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam, giá heo duy trì mức ổn định.

Cụ thể, tại miền Bắc, địa phương giữ mức giá thu mua heo cao nhất là Bắc Ninh với 56.000 đồng/kg; tiếp đó là Quảng Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên đang cùng mức 55.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

gia-heo-hoi-mien-bac-tiep-tuc-di-xuong-dao-dong-54000-56000-dongkg.jpg
Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục đi xuống, dao động 54.000-56.000 đồng/kg trong ngày 6-10. Ảnh: Internet

Tại miền Trung-Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang, trong khoảng 51.000-55.000 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg. Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị và Huế giữ mức 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giảm về mức 52.000 đồng/kg. Còn Gia Lai thấp nhất khu vực với giá 51.000 đồng/kg.

Tương tự, heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay được bán ra với giá từ 54.000-56.000 đồng/kg. Trong đó, Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Cao nhất khu vực nói riêng và cả nước nói chung là ở Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau với mức 56.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi tại 3 miền sẽ tiếp tục ghi nhận biến động trong tuần tới do thị trường vẫn đang giữ đà giảm.

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi trong nước sẽ tiếp tục biến động trong tuần tới do thị trường vẫn đang giữ đà giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với nhu cầu dịp cuối năm, giá heo hơi sẽ có thể quay đầu tăng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trương Tất Đơ-chuyên viên Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trình bày tham luận "Yêu cầu sản xuất không gây mất rừng (EUDR) và các giải pháp thực hiện".

Phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 30-9, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức Hội thảo phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR.

null