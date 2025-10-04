Ngày 4-10, giá heo hơi tiếp đà giảm 1.000-2.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (4-10), giá heo hơi tiếp đà giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá heo hơi giảm sâu đến 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 51.000-55.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành có giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua gồm: Gia Lai, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Trong đó, giá heo hơi tại Gia Lai còn 51.000 đồng/kg, về mức thấp nhất khu vực; tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Ngày 4-10, giá heo hơi tiếp đà giảm sâu 2.000 đồng/kg tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: Internet

Còn tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, giá heo hơi hôm nay duy trì ở mức 54.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg.

Giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế đều giảm 1.000 đồng, xuống còn 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh cũng hạ 1.000 đồng, còn 52.000 đồng/kg.

Tương tự, tại số địa phương ở miền Bắc và miền Nam, giá heo cũng giảm 1.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi giảm, giá heo tại Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên là 54.000 đồng/kg; tại Quảng Ninh và Hà Nội xuống mức 55.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm, giá heo ở Tây Ninh và Cà Mau còn 56.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thu mua với giá 55.000 đồng/kg; Đồng Tháp về mức 54.000 đồng/kg.