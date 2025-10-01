Giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg trên cả nước

(GLO)- Giá heo hơi hôm nay (1-10) đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước. Hiện giá thu mua heo hơi ở cả 3 miền dao động từ 53.000-57.000 đồng/kg.

Cụ thể, ở khu vực miền Bắc, giá heo hơi nằm trong khoảng 54.000-57.000 đồng/kg.

Nguồn: congthuong.vn

Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 55.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, tại Bắc Ninh thu mua heo hơi ở mức 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Điện Biên, giá heo hơi vẫn giữ ổn định với mức 55.000 đồng/kg; cao nhất là Quảng Ninh và Hà Nội với 56.000 đồng/kg; thấp nhất là ở Lai Châu và Sơn La với 54.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại miền Trung-Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 53.000-57.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại Lâm Đồng với 57.000 đồng/kg; thấp nhất là tại Hà Tĩnh với 53.000 đồng/kg.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giảm xuống còn 54.000 đồng/kg; Khánh Hòa còn 55.000 đồng/kg.

Còn tại thị trường miền Nam, giá heo hơi ghi nhận hôm nay trong khoảng 55.000-57.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng, lần lượt về mức 57.000 đồng/kg, 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục neo ở mức 57.000 đồng/kg; Đồng Tháp duy trì mức 56.000 đồng/kg.