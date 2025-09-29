Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi ở Gia Lai đạt mức 53.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 29-9, giá heo hơi ở miền Bắc được ghi nhận tăng thêm 1.000 đồng/kg và duy trì mức ổn định tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Riêng tại Gia Lai, giá heo hơi hiện đạt mức 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi ở miền Bắc hiện đang dao động 53.000-56.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang đang giữ mức giá thu mua cao nhất với 56.000 đồng/kg; Lai Châu và Điện Biên có mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Ngoài ra, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai giữ giá 54.000 đồng/kg. Còn Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 55.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-tai-gia-lai-on-dinh-o-muc-53000-dongkg-trong-ngay-29-9.jpg
Giá heo hơi tại Gia Lai ổn định với mức 53.000 đồng/kg trong ngày 29-9. Ảnh: M.T

Đối với khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, với mức 51.000 đồng/kg. Còn Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk đang ở mức 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn neo lần lượt ở mức 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Tương tự, tại miền Nam, giá heo hơi cũng chững lại so với hôm qua. Theo đó, ở Cà Mau và Cần Thơ, giá heo hơi duy trì ở mức cao nhất khu vực với 58.000 đồng/kg.

Tiếp đó là các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh khi cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Vĩnh Long vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, chỉ đạt 56.000 đồng/kg.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

