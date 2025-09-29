Giá heo hơi ở Gia Lai đạt mức 53.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 29-9, giá heo hơi ở miền Bắc được ghi nhận tăng thêm 1.000 đồng/kg và duy trì mức ổn định tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Riêng tại Gia Lai, giá heo hơi hiện đạt mức 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi ở miền Bắc hiện đang dao động 53.000-56.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang đang giữ mức giá thu mua cao nhất với 56.000 đồng/kg; Lai Châu và Điện Biên có mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Ngoài ra, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai giữ giá 54.000 đồng/kg. Còn Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Gia Lai ổn định với mức 53.000 đồng/kg trong ngày 29-9. Ảnh: M.T

Đối với khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, với mức 51.000 đồng/kg. Còn Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk đang ở mức 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn neo lần lượt ở mức 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Tương tự, tại miền Nam, giá heo hơi cũng chững lại so với hôm qua. Theo đó, ở Cà Mau và Cần Thơ, giá heo hơi duy trì ở mức cao nhất khu vực với 58.000 đồng/kg.

Tiếp đó là các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh khi cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Vĩnh Long vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, chỉ đạt 56.000 đồng/kg.