Ngày 28-9, giá heo hơi tăng ở miền Bắc và miền Trung, miền Nam giảm cục bộ

(GLO)- Thị trường heo hơi trong nước hôm nay ghi nhận sự tăng giảm trái chiều. Tại miền Bắc và miền Trung-Tây Nguyên giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, trong khi đó, khu vực miền Nam lại giảm cục bộ ở một số địa phương.

Cụ thể, sau khi tăng, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc dao động ở mức 55.000-57.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang và Bắc Ninh lần lượt đạt 56.000 và 57.000 đồng/kg; Cao Bằng, Lạng Sơn và Điện Biên thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg; Sơn La và Lai Châu duy trì mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cùng neo ở mức 56.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc và miền Trung-Tây Nguyên giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg trong ngày 28-9. Ảnh: M.T

Tương tự, giá heo hơi thu mua trung bình toàn khu vực miền Trung-Tây Nguyên đạt 55.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh và Quảng Trị hiện thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg; tại Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk ổn định ở mức 55.000 đồng/kg; Khánh Hòa giữ mức 56.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục duy trì giá cao nhất khu vực 57.000 đồng/kg.

Ngược lại, thị trường miền Nam lại xu hướng giảm của giá heo hơi tại một số địa phương. Theo đó, tại Đồng Tháp, giá heo hạ về 56.000 đồng/kg; tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh ở mức 57.000 đồng/kg. Còn heo hơi tại Cà Mau, Cần Thơ vẫn ở mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.