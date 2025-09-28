Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 28-9, giá heo hơi tăng ở miền Bắc và miền Trung, miền Nam giảm cục bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Thị trường heo hơi trong nước hôm nay ghi nhận sự tăng giảm trái chiều. Tại miền Bắc và miền Trung-Tây Nguyên giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, trong khi đó, khu vực miền Nam lại giảm cục bộ ở một số địa phương.

Cụ thể, sau khi tăng, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc dao động ở mức 55.000-57.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang và Bắc Ninh lần lượt đạt 56.000 và 57.000 đồng/kg; Cao Bằng, Lạng Sơn và Điện Biên thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg; Sơn La và Lai Châu duy trì mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cùng neo ở mức 56.000 đồng/kg.

tai-mien-bac-va-mien-trung-tay-nguyen-gia-heo-hoi-tang-1000-dong-kg.jpg
Tại miền Bắc và miền Trung-Tây Nguyên giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg trong ngày 28-9. Ảnh: M.T

Tương tự, giá heo hơi thu mua trung bình toàn khu vực miền Trung-Tây Nguyên đạt 55.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh và Quảng Trị hiện thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg; tại Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk ổn định ở mức 55.000 đồng/kg; Khánh Hòa giữ mức 56.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục duy trì giá cao nhất khu vực 57.000 đồng/kg.

Ngược lại, thị trường miền Nam lại xu hướng giảm của giá heo hơi tại một số địa phương. Theo đó, tại Đồng Tháp, giá heo hạ về 56.000 đồng/kg; tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh ở mức 57.000 đồng/kg. Còn heo hơi tại Cà Mau, Cần Thơ vẫn ở mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

null