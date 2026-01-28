Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngư dân Quy Nhơn trúng mùa ruốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC NGA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vào thời điểm này, mùa ruốc bước vào chính vụ trên vùng biển Quy Nhơn. Tàu thuyền nối nhau ra khơi, mang về những mẻ ruốc tươi theo con nước. Nguồn thu từ ruốc giúp nhiều gia đình ngư dân cải thiện thu nhập.

14 giờ ngày 27-1, tại Cảng cá Quy Nhơn, chiếc tàu cá dưới 15 m của ông Phan Đức Thường (phường Quy Nhơn) cập bến sau một đêm bám biển, mang theo khoảng 800 kg ruốc tươi - thành quả của chuyến biển được xem là “có lộc”.

Ngư dân Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) mang ruốc vào bờ sau một đêm khai thác. Ảnh: N.N
Ngư dân Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) mang ruốc vào bờ sau một đêm khai thác. Ảnh: N.N

Ông Thường cho biết: Những ngày trước biển êm, ruốc về nhiều, có tàu trúng đậm 1,5 - 2 tấn sau một đêm khai thác. Ruốc nổi theo luồng, có hôm vừa khai thác xong luồng này lại thấy luồng khác xuất hiện, tàu tiếp tục bám theo đến khi đầy khoang mới quay về bến.

Nghề khai thác ruốc mang đậm tính cộng đồng, chủ yếu tổ chức theo hình thức “phần hùn”. Mỗi tàu thường có 3 - 4 lao động, cùng góp công ra khơi. Thu nhập không chia theo từng chuyến mà được cộng dồn nhiều ngày, sau đó phân chia theo thỏa thuận, sau khi trừ chi phí nhiên liệu và sinh hoạt.

Cách làm này giúp ngư dân chia sẻ rủi ro, tăng sự gắn kết trách nhiệm giữa chủ tàu và bạn biển. Ông Huỳnh Đức (55 tuổi, phường Quy Nhơn) cho hay: Nghề khai thác ruốc đòi hỏi nhanh tay, nhanh mắt. Khi ruốc về dày, hàng chục tàu thuyền cùng khai thác trên một dòng ruốc, yêu cầu kỹ năng điều khiển ghe, thúng thuần thục để tránh va chạm. Mỗi chuyến biển thường bắt đầu từ chiều tối, kéo dài đến trưa hôm sau, công việc liên tục nên rất tốn sức.

Theo ông Đức, ngày trúng đậm, mỗi bạn biển có thể được chia vài triệu đồng; ngày ít cũng vài trăm nghìn đồng. “Có thu nhập là mừng rồi, dành dụm mua sắm Tết”-ông cười nói.

Vào chính vụ, giá ruốc dao động khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg. Tuy nhiên, càng cận Tết, giá có xu hướng giảm do phụ thuộc nhiều vào thương lái. Có thời điểm, ruốc về nhiều trong thời gian ngắn khiến đầu ra dồn ứ, giá chỉ còn 5.000 - 7.000 đồng/kg.

Dù vậy, với nhiều gia đình ngư dân, mùa ruốc vẫn là nguồn thu nhập quan trọng để lo Tết. Bà Võ Thị Liễu (phường Quy Nhơn Đông) cho hay: Những năm trúng mùa, mỗi tàu có thể thu từ 10 triệu đồng trở lên mỗi đêm. Tính cả vụ, doanh thu có khi đạt khoảng 300 triệu đồng, đủ trang trải chi tiêu cuối năm và tái đầu tư cho những chuyến biển sau.

Ruốc được thu mua ngay tại Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: N.N
Ruốc được thu mua ngay tại Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: N.N

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, ruốc ở khu vực biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) từ lâu nổi tiếng thơm ngon, sạch do đáy biển là cát, không phải bùn như nhiều vùng khác. Người tiêu dùng ưa chuộng ruốc Nhơn Lý để chế biến mắm ruốc, mắm ruốc muối xổi (mắm tép).

Vào mùa, ruốc được thu mua ngay tại bến cá, cảng cá, vừa phục vụ nhu cầu chế biến trong dân, vừa cung ứng cho các cơ sở làm mắm, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ khai thác đến chế biến, tiêu thụ tại chỗ.

Tại Cảng cá Quy Nhơn, chị Hoàng Lan (phường Quy Nhơn) sau khi lựa chọn kỹ đã mua 25 kg ruốc tươi về muối xổi, gửi tặng bạn bè ở tỉnh Đắk Lắk. “Năm nào cũng vậy, bạn tôi ăn quen thành ghiền, cứ đến mùa là nhắc gửi mắm ruốc” - chị Lan chia sẻ.

Với ngư dân các làng biển, dù còn nhiều nỗi lo về thời tiết và giá cả, hầu hết vẫn bám ngư trường, chờ con nước đẹp. Ông Đinh Văn Quang - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Lý Hòa (phường Quy Nhơn Đông) cho biết: Vài ngày qua, vùng biển Nhơn Lý có gió nên ruốc ít hơn so với năm ngoái. “Kỳ vọng những ngày tới biển êm để tàu thuyền ra khơi mỗi đêm mang nhiều “lộc biển” về, cho Tết thêm ấm no, trọn vẹn” - ông Quang bày tỏ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

Kinh tế

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Người nông dân tại khu vực Tây Gia Lai đang chăm sóc vườn hoa lay ơn trong điều kiện thời tiết lạnh kéo dài trước Tết Nguyên đán 2026.

Người trồng hoa lay ơn Tây Gia Lai thấp thỏm vì thời tiết lạnh

Kinh tế

(GLO)- Còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này người trồng hoa lay ơn đang tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết. Song gần đây, thời tiết khu vực Tây Gia Lai xuất hiện lạnh kéo dài khiến người trồng hoa lay ơn không khỏi lo lắng về nguy cơ hoa nở “lệch vụ Tết”.

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trở thành điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mô hình sản xuất, đời sống của bà con ngày càng ổn định, phát triển, góp phần đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu đón Tết

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu ở Phù Mỹ Nam

Kinh tế

(GLO)- Khi những ngày Tết đang đến gần, các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Năng suất và chất lượng ổn định, giá bán giữ mức khá mang lại niềm phấn khởi cho người trồng kiệu sau một vụ mùa nhiều nỗ lực.

null