Gia Lai: Dưa hấu rớt giá, nông dân thua lỗ

(GLO)- Thời điểm này, nhiều ruộng dưa hấu tại các xã Uar, Phú Túc, Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đang bước vào vụ thu hoạch. Giá dưa hấu năm nay giảm sâu khiến nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh thua lỗ.

Những ngày này, người trồng dưa tại xã Uar tất bật thu hoạch. Nếu trước đây, thương lái từ nhiều nơi tập trung tại ruộng để đặt cọc, thu mua và vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì năm nay chỉ còn lác đác vài chiếc xe đến thu mua.

Giá dưa hấu hiện chỉ bằng khoảng 25% so với năm trước. Ảnh: K.P

Ông Phan Thanh Phúc (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) cho biết: Gia đình ông lên xã Uar thuê 3 ha đất trồng dưa hấu với giá hơn 16 triệu đồng/ha. Sau hơn 2,5 tháng chăm sóc, ruộng dưa phát triển tốt, năng suất ước đạt 25-30 tấn/ha. Dù được mùa, nhưng giá bán lại quá thấp khiến gia đình ông không khỏi lo lắng.

Ông Phúc chia sẻ: “Năm nay, thời tiết rất thuận lợi, dây khỏe, trái to. Nhưng đến lúc thu hoạch thì giá chỉ quanh mức 1.000 đồng/kg, trong khi trước Tết giá bán 4.000-5.000 đồng/kg. Thương lái hiện mua tại ruộng khoảng 2,5 triệu đồng/sào, tính ra vụ này gia đình tôi lỗ gần 300 triệu đồng”.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình bà Nguyễn Thị Bích Phượng (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc) cũng gặp khó khăn khi trồng gần 4 ha dưa trên đất thuê tại xã Uar. Trước khi xuống giống, gia đình bà kỳ vọng vụ mùa thuận lợi sẽ bù đắp chi phí đầu tư hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, do giá dưa chỉ khoảng 1.000 đồng/kg, tiền bán dưa chỉ khoảng 180 triệu đồng, lỗ hơn 420 triệu đồng.

Giá dưa hấu xuống thấp khiến nhiều nông dân lỗ nặng. Ảnh: K.P

Ngồi bên ruộng dưa, bà Phượng buồn bã nói: “Mọi năm, xe cộ vào ra tấp nập, thương lái tranh nhau mua. Năm nay chỉ lác đác vài chiếc xe. Bao công sức đầu tư, chăm sóc nhưng đến lúc thu hoạch thì giá lại quá thấp. Thương lái nói năm nay dưa nhiều, cửa khẩu tiêu thụ chậm, thêm nữa giá xăng dầu tăng nên chi phí vận chuyển cao, họ buộc phải mua với giá thấp”.

Trước Tết, giá dưa hấu dao động từ 4.000-5.000 đồng/kg. Tuy nhiên sau Tết, giá bất ngờ giảm mạnh, việc tiêu thụ gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Thu - thương lái tại phường An Nhơn Bắc - cho biết: Nguyên nhân chính khiến giá dưa hấu giảm là do lượng tiêu thụ qua cửa khẩu giảm so với những năm trước, trong khi chi phí vận chuyển tăng do giá xăng dầu tăng cao. Hiện nay, dưa chủ yếu được thu mua để tiêu thụ trong nước. Mỗi ngày, ông thu mua khoảng 30 tấn dưa để chở đi tiêu thụ.

Ruộng dưa hấu của gia đình bà Nguyễn Thị Bích Phượng (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc) được mùa nhưng giá lại quá thấp. Ảnh: K.P

Ông Nguyễn Thanh Vân - Phó Chủ tịch UBND xã Uar - cho hay: Toàn xã hiện có khoảng 400 ha dưa hấu. Trong đó, khoảng 300 ha đã thu hoạch xong, còn gần 100 ha đang trong giai đoạn thu hoạch hoặc chuẩn bị thu hoạch. Giá dưa hấu hiện chỉ bằng khoảng 25% so với năm trước và thời điểm đầu vụ, khiến nhiều hộ nông dân gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vật tư nông nghiệp cũng tăng cao, càng làm gia tăng áp lực đối với người trồng dưa. Chính quyền địa phương kiến nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, xây dựng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm ổn định đầu ra và nâng cao giá trị nông sản.