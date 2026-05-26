Thành lập 11 trạm bảo vệ rừng trực thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai

NGỌC TÚ
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Đơn vị thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên diện tích được giao theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định liên quan.

Tỉnh thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý bảo vệ rừng. Ảnh: Phan Tuấn

Ban quản lý có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; theo dõi diễn biến rừng; trả lại rừng khi Nhà nước thu hồi rừng theo quy định của pháp luật; bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sinh vật gây hại rừng; lập và tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; khoán bảo vệ, phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư tại chỗ theo quy định.

Ngoài ra, đơn vị được cung ứng dịch vụ môi trường rừng, hợp tác liên kết phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện hoạt động khoa học-công nghệ, giảng dạy, thực tập, hợp tác quốc tế.

11 trạm bảo vệ rừng sẽ giúp Ban Quản lý kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Ảnh: Phan Tuấn

Về cơ cấu tổ chức, Ban quản lý gồm giám đốc và 2 phó giám đốc; có 13 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương, gồm 2 phòng chuyên môn (Phòng Hành chính-Tổng hợp; Phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng) và 11 trạm bảo vệ rừng đặt tại các địa phương trong tỉnh.

Cụ thể: Trạm bảo vệ rừng số 1, trụ sở đặt tại xã An Lão; Trạm bảo vệ rừng số 2, trụ sở đặt tại xã Hòa Hội; Trạm bảo vệ rừng số 3, trụ sở đặt tại xã Tây Sơn; Trạm bảo vệ rừng số 4, trụ sở đặt tại xã Đak Pơ; Trạm bảo vệ rừng số 5, trụ sở đặt tại xã Mang Yang; Trạm bảo vệ rừng số 6, trụ sở đặt tại xã Ia Phí; Trạm bảo vệ rừng số 7, trụ sở đặt tại xã Ia Grai; Trạm bảo vệ rừng số 8, trụ sở đặt tại xã Ia Púch; Trạm bảo vệ rừng số 9, trụ sở đặt tại xã Chư Sê; Trạm bảo vệ rừng số 10, trụ sở đặt tại xã Ia Tul và Trạm bảo vệ rừng số 11, trụ sở đặt tại xã Uar.

Quyết định cũng quy định Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán của Nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

