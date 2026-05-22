Gia Lai thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ chống buôn lậu, hàng giả

(GLO) - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ký Quyết định số 84/QĐ-BCĐ389 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm tăng cường phối hợp liên ngành trong bối cảnh tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến giao thương liên tỉnh.

Theo quy chế, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giữ vai trò thống nhất chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, trao đổi thông tin và xử lý vi phạm.

Người dân lựa chọn các mặt hàng hải sản khô tại chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Đáng chú ý, quy chế nhấn mạnh tinh thần điều hành “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “không tiếp nhận lý do, chỉ tiếp nhận kết quả”, gắn với nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch liên ngành; tổ chức kiểm tra tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; phối hợp phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ việc buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra trách nhiệm công vụ, xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu và gian lận thương mại.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong công tác tuần tra, kiểm soát thị trường; phối hợp điều tra, xử lý vi phạm; trao đổi dữ liệu, dự báo thị trường và tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp về phòng chống hàng giả, hàng lậu.

Việc ban hành quy chế mới nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ trong phối hợp xử lý vi phạm; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (21-5-2026) và thay thế Quyết định số 47/QĐ-BCĐ389 ngày 16-9-2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.