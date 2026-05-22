Gia Lai thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ chống buôn lậu, hàng giả

NGỌC TÚ
(GLO) - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ký Quyết định số 84/QĐ-BCĐ389 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm tăng cường phối hợp liên ngành trong bối cảnh tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến giao thương liên tỉnh.

Theo quy chế, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giữ vai trò thống nhất chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, trao đổi thông tin và xử lý vi phạm.

Người dân lựa chọn các mặt hàng hải sản khô tại chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Đáng chú ý, quy chế nhấn mạnh tinh thần điều hành “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “không tiếp nhận lý do, chỉ tiếp nhận kết quả”, gắn với nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch liên ngành; tổ chức kiểm tra tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; phối hợp phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ việc buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra trách nhiệm công vụ, xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu và gian lận thương mại.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong công tác tuần tra, kiểm soát thị trường; phối hợp điều tra, xử lý vi phạm; trao đổi dữ liệu, dự báo thị trường và tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp về phòng chống hàng giả, hàng lậu.

Việc ban hành quy chế mới nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ trong phối hợp xử lý vi phạm; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (21-5-2026) và thay thế Quyết định số 47/QĐ-BCĐ389 ngày 16-9-2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Gia Lai: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong quý II/2026

Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường kiểm soát thị trường

(GLO)- Sáng 5-5, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế - Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

Kinh tế

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhiều lĩnh vực tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện KDI Group và Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và AI.

