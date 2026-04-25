Gia Lai: Phát hiện lượng hàng khủng nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng chở trên xe tải

(GLO)- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai đang xác minh làm rõ, xử lý vi phạm liên quan 2 lô hàng là quần áo, mặt hàng thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, với trị giá ước tính lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 8-4, Đội QLTT số 3 chủ trì, phối hợp với Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 29E-124.xx khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Gia Lai theo hướng Nam - Bắc. Phương tiện này do tài xế Huỳnh Lê Trần L. (trú phường Bồng Sơn) điều khiển.

Đội quản lý thị trường số 3 phối hợp lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hàng hóa trên xe tải. Ảnh: Lê Hoàng

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có lượng lớn hàng hóa bao gồm 6.580 chiếc áo thun, 540 chiếc áo khoác, 7.250 chiếc mũ lưỡi trai, 1.320 chiếc quần đùi và hàng nghìn mặt hàng thời trang khác.

Toàn bộ hàng hóa trên gắn nhãn mác của hàng chục thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, Dior, Lacoste, Calvin Klein, Adidas, Nike, Puma, Polo, Levi's… Tuy nhiên tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiếp đến, ngày 12-4, Đội QLTT số 3 tiếp tục phối hợp lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 50E-406.xx., do tài xế Nguyễn Văn K. (trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 1 qua địa bàn Gia Lai theo hướng Nam - Bắc.

Hàng hóa phát hiện trên xe tải 29E-124.xx vào ngày 8-4. Ảnh: Thành Nam

Thời điểm kiểm tra, xe đang vận chuyển 2.720 chiếc mũ, 2.320 chiếc áo thun, 1.040 chiếc quần dài và hàng trăm túi xách, mặt hàng thời trang khác. Toàn bộ số sản phẩm này cũng được gắn các nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo lực lượng chức năng, tổng trị giá hàng hóa phát hiện trên 2 xe tải ước tính trên 3 tỷ đồng. Ngoài vấn đề không rõ nguồn gốc, lượng hàng này còn có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện Đội QLTT số 3 đã tạm giữ toàn bộ số hàng và phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định.