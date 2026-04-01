Quản lý chặt thị trường góp phần giữ gìn thương hiệu du lịch

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương. Công tác quản lý thị trường (QLTT) được xác định là “lá chắn” quan trọng, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, an toàn.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục QLTT xung quanh những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng trong giai đoạn cao điểm này.

* Thưa ông, Năm Du lịch quốc gia 2026 đặt ra yêu cầu gì đối với lực lượng QLTT?

- Đây là sự kiện có quy mô lớn, thu hút lượng du khách tăng cao, kéo theo nhu cầu tiêu dùng dịch vụ tăng mạnh. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm như không niêm yết giá, nâng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc vi phạm an toàn thực phẩm. Vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng QLTT không chỉ dừng lại ở kiểm tra, xử lý mà phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Chúng tôi xác định rõ: Giữ được môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn chính là góp phần bảo vệ hình ảnh du lịch Gia Lai.

* Chi cục đã triển khai giải pháp gì để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh?

Ông Lê Hồng Hà. Ảnh: B.N - Chi cục QLTT xác định phương châm: “Tuyên truyền là chính - phòng ngừa là trọng tâm - xử lý nghiêm minh khi cố tình vi phạm”. Trong tháng 3, Chi cục đã tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật tại cả khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực trực tiếp phục vụ du lịch như nhà hàng, lưu trú, vận tải, điểm vui chơi giải trí. Các nội dung trọng tâm gồm: Quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở ký cam kết thực hiện đúng quy định. Thông qua tuyên truyền, chúng tôi hướng tới xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cơ sở, doanh nghiệp, hạn chế vi phạm ngay từ cơ sở, giảm áp lực cho công tác kiểm tra, xử lý.

* Trước nguy cơ vi phạm trong mùa cao điểm, lực lượng QLTT tập trung nhiệm vụ gì?

- Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, theo địa bàn và theo thời điểm. Theo đó, Chi cục đã thành lập 3 tổ công tác do trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Chi cục làm tổ trưởng và dự kiến sẽ chia thành 10 đoàn kiểm tra ứng trực thường xuyên. Trong đó, các tổ, đội QLTT trực thuộc Chi cục và từng thành viên được phân công nhiệm vụ trên tinh thần “6 rõ”. Đáng chú ý, các đội QLTT sẽ bám sát các khu vực trọng điểm như Quy Nhơn, Pleiku, các điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng… để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Quan điểm của chúng tôi là không để phát sinh “điểm nóng”. Những vi phạm nhỏ nếu không được xử lý kịp thời có thể tích tụ, ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch.

* Việc phối hợp liên ngành được triển khai ra sao?

- Công tác QLTT không thể tách rời sự phối hợp liên ngành. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tổ chức kiểm tra liên ngành, xử lý nhanh các vụ việc phát sinh. Bên cạnh đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác cũng rất cần thiết. Lấy người dân và du khách làm trung tâm phục vụ.

Đại diện doanh nghiệp ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện yết giá theo quy định trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: B.N

* Người dân và du khách có thể tham gia giám sát, phản ánh vi phạm bằng cách nào?

- Chúng tôi đã thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ và yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết công khai để người dân, du khách dễ dàng phản ánh. Số điện thoại Chi cục trưởng: 0913.469.475; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: 0971.666.389 - 0981.666.389 Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định. Mọi phản ánh đều được xem xét nghiêm túc, không có vùng cấm. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác QLTT, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát xã hội.

Nhân viên QLTT hướng dẫn doanh nghiệp ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện niêm yết giá theo quy định. Ảnh: B.N

* Thông điệp của lực lượng QLTT Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia 2026 là gì?

- Chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh rằng: “Kinh doanh đúng pháp luật là bảo vệ chính mình”; “Minh bạch giá cả - nguồn gốc hàng hóa - an toàn thực phẩm - uy tín dịch vụ chính là nền tảng phát triển lâu dài”. Lực lượng QLTT không chỉ là cơ quan kiểm tra, xử lý vi phạm mà chúng tôi còn cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững. Qua đó, góp phần tạo dựng hình ảnh Gia Lai là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh trong mắt du khách trong và ngoài nước.

* Xin cảm ơn ông!