Giá hồ tiêu bật tăng đến 1.500 đồng/kg sau nhiều phiên đi ngang

(GLO)- Hôm nay (23-4), giá hồ tiêu trong nước bật tăng 1.000-1.500 đồng/kg sau nhiều phiên đi ngang, đưa mặt bằng giá dao động trong khoảng 141.000-142.000 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê đồng loạt giảm 500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, hồ tiêu ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 1.500 đồng/kg, lên mức 141.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hồ tiêu cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 141.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi mức thu mua đạt mức 142.000 đồng/kg.

Ngược chiều, giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm 500 đồng/kg, đưa mặt bằng giá xuống còn 86.300-86.800 đồng/kg.

Trong đó, tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê cùng giao dịch với giá 86.800 đồng/kg; Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất với 86.300 đồng/kg.

Đà giảm này của giá cà phê diễn ra ngay sau phiên tăng mạnh, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái biến động ngắn hạn, với lực mua chưa thực sự ổn định.