Ngày 24-4, hồ tiêu tại Gia Lai giảm giá sâu nhất cả nước

(GLO)- Giá hồ tiêu trong nước hôm nay (24-4) lùi về khoảng 140.000-142.000 đồng/kg, trong đó, mức giảm sâu nhất được ghi nhận tại Gia Lai với 1.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, cà phê đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg ở các vùng trồng trọng điểm, đưa giá thu mua tiến sát 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá hồ tiêu tại Gia Lai về mức 140.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hồ tiêu cùng giảm 500 đồng/kg, xuống còn 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng duy trì mức 142.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc giá hồ tiêu giảm nhẹ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi thị trường cần thời gian cân bằng lại sau đợt tăng; đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của người mua trong bối cảnh chi phí đầu vào và vận chuyển vẫn ở mức cao.

Đối với cà phê, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá thu mua sau khi tăng cùng đạt 87.800 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, với 87.300 đồng/kg.

Đà tăng này phản ánh sự đồng thuận giữa thị trường nội địa và quốc tế, đồng thời cho thấy tâm lý kỳ vọng giá tiếp tục đi lên của người bán trong bối cảnh nguồn cung chưa thực sự dồi dào.