Ngày 24-4, hồ tiêu tại Gia Lai giảm giá sâu nhất cả nước

MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Giá hồ tiêu trong nước hôm nay (24-4) lùi về khoảng 140.000-142.000 đồng/kg, trong đó, mức giảm sâu nhất được ghi nhận tại Gia Lai với 1.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, cà phê đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg ở các vùng trồng trọng điểm, đưa giá thu mua tiến sát 88.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay giảm sâu nhất cả nước, về mức 140.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cụ thể, sau khi giảm, giá hồ tiêu tại Gia Lai về mức 140.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hồ tiêu cùng giảm 500 đồng/kg, xuống còn 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng duy trì mức 142.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc giá hồ tiêu giảm nhẹ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi thị trường cần thời gian cân bằng lại sau đợt tăng; đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của người mua trong bối cảnh chi phí đầu vào và vận chuyển vẫn ở mức cao.

Giá cà phê đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg ở các vùng trồng trọng điểm. Ảnh: M.T

Đối với cà phê, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá thu mua sau khi tăng cùng đạt 87.800 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, với 87.300 đồng/kg.

Đà tăng này phản ánh sự đồng thuận giữa thị trường nội địa và quốc tế, đồng thời cho thấy tâm lý kỳ vọng giá tiếp tục đi lên của người bán trong bối cảnh nguồn cung chưa thực sự dồi dào.

Ủy ban Chống bán phá giá Australia xem xét hồ sơ đề nghị điều tra thép mạ kẽm nhập từ Việt Nam

(GLO)- Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Chính phủ Australia vừa có thông báo về việc Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã nhận được hồ sơ đề nghị khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm được nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Áp lực từ giá năng lượng, CPI quý I/2026 tăng 3,51%

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý I/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ghi nhận mức tăng tương đối cao so với cùng kỳ những năm gần đây. Điều này phản ánh áp lực từ giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu đầu vào gia tăng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có gần 2.500 ha dưa hấu, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha. Trước Tết Nguyên đán, giá dưa dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg.

