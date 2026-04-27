Denza Z Convertible: Xe điện Trung Quốc “dáng Ý, sức mạnh siêu xe”, giá chỉ ngang Toyota

(GLO)- Ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Denza Z Convertible gây chú ý với thiết kế gợi nhớ Maserati, hiệu năng tiệm cận Lamborghini nhưng có mức giá dễ tiếp cận, mở ra tham vọng lớn của BYD trong phân khúc xe điện hạng sang toàn cầu.

Tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026, thương hiệu Denza thuộc BYD đã chính thức trình làng Denza Z Convertible – mẫu xe điện mui trần hiệu năng cao, đánh dấu bước tiến đáng kể trong chiến lược chinh phục thị trường quốc tế.

Denza Z nổi bật với thiết kế mang đậm phong cách Ý, với những đường nét khiến nhiều người liên tưởng tới Maserati GranCabrio Folgore. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch là cấu hình vận hành thuộc hàng siêu xe. Theo công bố, xe sử dụng hệ dẫn động ba mô-tơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho tổng công suất khoảng 1.000 mã lực – ngang tầm nhiều mẫu hypercar hiệu năng cao.

Phiên bản ra mắt là biến thể mui trần 4 chỗ, sử dụng mui mềm bằng vải có thể đóng mở linh hoạt. Phần đuôi xe được tinh chỉnh để tạo tỷ lệ cân đối hơn so với bản coupe, đồng thời mang phong cách mềm mại và sang trọng, khác với thiết kế thiên hướng đường đua của bản concept trước đó.

Không chỉ gây ấn tượng về hiệu suất, Denza Z còn được trang bị loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống treo điện từ DiSus-M, gói hỗ trợ lái thông minh Eye of God và nền tảng pin hỗ trợ sạc siêu nhanh. Những yếu tố này giúp mẫu xe tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp.

Đáng chú ý, Denza định hướng ưu tiên thị trường châu Âu và xuất khẩu quốc tế trước khi phân phối tại Trung Quốc. Sau màn ra mắt, mẫu xe dự kiến sẽ trình diễn tại Goodwood Festival of Speed – sự kiện quy tụ nhiều mẫu xe hiệu năng hàng đầu thế giới.

Về giá bán, Denza Z được ước tính dao động từ 400.000 – 500.000 nhân dân tệ (khoảng 58.600 – 73.200 USD), thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Maserati GranCabrio Folgore (khởi điểm hơn 2,4 triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc).

Sở hữu thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại, sức mạnh vượt trội và mức giá cạnh tranh, Denza Z đang nổi lên như một “át chủ bài” mới trong chiến lược đưa xe điện cao cấp của BYD ra thị trường toàn cầu.