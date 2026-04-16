Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít

(GLO)- 0 giờ ngày 16-4, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu, trong đó giá dầu diesel giảm 1.920 đồng, xăng RON 95-III tăng 220 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III tăng 220 đồng, lên 23.760 đồng/lít. Tương tự, E5 RON 92 tăng thêm 250 đồng, có giá mới 22.590 đồng/lít.

Ngược lại, các mặt hàng dầu tiếp tục giảm từ 1.920-2.280 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Trong đó, diesel hiện có giá 31.040 đồng/lít và mazut có giá 20.330 đồng/kg.

Mỗi lít xăng RON 95-III tăng nhẹ 220 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho dầu diesel 400 đồng, xăng và mazut 800 đồng/lít, kg.

Cũng từ hôm nay (16-4) đến 30/6, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%.

Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.