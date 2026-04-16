Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít

PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Bộ Công Thương)

(GLO)- 0 giờ ngày 16-4, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu, trong đó giá dầu diesel giảm 1.920 đồng, xăng RON 95-III tăng 220 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III tăng 220 đồng, lên 23.760 đồng/lít. Tương tự, E5 RON 92 tăng thêm 250 đồng, có giá mới 22.590 đồng/lít.

Ngược lại, các mặt hàng dầu tiếp tục giảm từ 1.920-2.280 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Trong đó, diesel hiện có giá 31.040 đồng/lít và mazut có giá 20.330 đồng/kg.

Mỗi lít xăng RON 95-III tăng nhẹ 220 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho dầu diesel 400 đồng, xăng và mazut 800 đồng/lít, kg.

Cũng từ hôm nay (16-4) đến 30/6, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%.

Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Giá dầu thế giới tăng gần 4,8%

(GLO)- Chỉ sau 1 phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent tăng thêm gần 4,8%, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

