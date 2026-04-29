(GLO)- Ngày 29-4, theo điều hành của Liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng dầu trước thềm kỳ nghỉ lễ đồng loạt tăng từ 790-1.475 đồng/lít tùy loại.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 792 đồng/lít, hiện có giá 22.626 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.125 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá 23.751 đồng/lít sau khi tăng 871 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 790-1.475 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5. Ảnh nguồn Tạp chí Công thương

Dầu diesel 0.05S có giá 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S, không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế; các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23-4-2026 và kỳ điều hành ngày 29-4-2026 là: 126,290 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,060 USD/thùng, tương đương tăng 4,17%); 131,718 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,283 USD/thùng, tương đương tăng 4,18%); 157,788 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 11,363 USD/thùng, tương đương tăng 7,76%); 670,078 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 61,053 USD/tấn, tương đương tăng 10,02%).