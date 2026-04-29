Giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg sau 2 phiên ổn định liên tiếp

MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 29-4, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg sau 2 phiên đi ngang liên tiếp. Hiện giá thu mua tại các vùng trọng điểm ở mức 86.500-87.000 đồng/kg.

Sau khi tăng, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê lên mức 87.000 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 86.500 đồng/kg.

gia-ca-phe-giam-1000-dongkg-sau-2-phien-on-dinh.jpg
Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê ngày 29-4 lên mức 87.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn thương lái sau kỳ nghỉ, khi thị trường quốc tế không còn duy trì được đà tăng trước đó.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ nhiều năm, mức giá hiện tại vẫn được đánh giá là tương đối cao, giúp người trồng cà phê duy trì lợi nhuận ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm. Theo đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 1,57% (tương đương 55 USD/tấn), xuống còn 3.428 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 1,73% (59 USD/tấn), còn 3.344 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 2,16% (6,4 US cent/pound), xuống còn 288,5 US cent/pound; tháng 9-2026 giảm 2,2% (6,3 US cent/pound), về mức 278,8 US cent/pound.

Đối với hồ tiêu, sau chuỗi phiên biến động nhẹ, thị trường nội địa đang bước vào trạng thái “lặng sóng”. Cả người mua và người bán đều thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Áp lực từ giá năng lượng, CPI quý I/2026 tăng 3,51%

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý I/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ghi nhận mức tăng tương đối cao so với cùng kỳ những năm gần đây. Điều này phản ánh áp lực từ giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu đầu vào gia tăng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

null