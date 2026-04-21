(GLO)- Chiều 21-4, theo điều chỉnh của Liên bộ Công thương - Tài chính, giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm đến hơn 3.100 đồng/lít.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 658 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.934 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Chiều 21-4, xăng dầu đồng loạt giảm giá đến hơn 3.100 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Giá dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.856 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.631 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 200 đồng/lít, xăng không chì 400 đồng/lít, dầu diesel 600 đồng/lít, dầu mazut 600 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như kỳ vọng về cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran. Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới xu hướng giảm. Cụ thể, giá thành phẩm xăng RON 95 giảm 5,2%, dầu diesel 11,9% và mazut 2,9%.