Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

NHÃ UYÊN
(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Theo đó, để các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin và thực hiện đúng quy định, Thuế tỉnh tuyên truyền, phổ biến một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 19/2026/QH16.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Ảnh: N.U

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Trong thời gian Nghị quyết số 19/2026/QH16 có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thuế tỉnh cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có vướng mắc thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế: Giảm áp lực cho hộ kinh doanh

(GLO)- Vừa qua, Quốc hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập cá nhân. Điểm nhấn đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

(GLO)- Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo chính sách mới, cán bộ, công chức Thuế cơ sở 9 (Thuế tỉnh Gia Lai) đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế. 

