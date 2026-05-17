Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai phấn đấu năm 2026 đạt doanh thu thuần 800 tỷ đồng

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song năm 2025, Hội đồng quản trị ĐLGL đã chỉ đạo, lãnh đạo Công ty từng bước vượt qua khó khăn, kinh doanh ổn định, đạt doanh thu thuần gần 700 tỷ đồng (đạt 107% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế gần 417,2 tỷ đồng (tăng trưởng 200% so với năm 2024); tạo niềm tin đối với các cổ đông, nhà đầu tư.

Ông Phạm Văn Binh (thứ 2 từ phải sang) được Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu vào Hội đồng quản trị ĐLGL nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mạnh Hà

Đặc biệt, nhờ làm tốt quá trình tái cấu trúc, năm 2025, Công ty đã giảm khoảng 70% dư nợ gốc và lãi tại các ngân hàng, đưa vốn chủ sở hữu tăng lên 995,4 tỷ đồng; tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 4,78 lần năm 2024 xuống 3,24 lần năm 2025.

Với thông điệp “Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”, bước sang năm 2026, ĐLGL tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện. Nhờ đó, đến hết quý I/2026, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 120 tỷ đồng, lãi ròng gần 63 tỷ đồng. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty phấn đấu hoàn thành đạt doanh thu thuần cả năm 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng.

Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mạnh Hà

Đại hội đã thảo luận, đề ra định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty thời gian tới dựa trên 3 trụ cột chiến lược gồm: hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và bất động sản đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng. Gắn với đó là duy trì các ngành nghề truyền thống như: chế biến gỗ, đá, bến xe - bãi đỗ, khách sạn - dịch vụ.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL. Ảnh: Mạnh Hà

Chiến lược này thể hiện khát vọng của ĐLGL trong việc chuyển mình từ 1 tập đoàn đa ngành truyền thống sang 1 hệ sinh thái đầu tư có trọng tâm, gắn với các nhu cầu phát triển dài hạn của đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao cho kế hoạch phát triển của Công ty thời gian tới, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Binh vào Hội đồng quản trị ĐLGL nhiệm kỳ 2022-2027.