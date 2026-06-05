Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Net Zero

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

150 đại biểu tham dự hội nghị khoa học chiếu sáng toàn quốc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-6, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Hội Chiếu sáng Việt Nam (CSVN) tổ chức hội nghị khoa học chiếu sáng toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Sử dụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng tại Việt Nam”.

Dự hội nghị có 150 đại biểu là các hội viên, doanh nghiệp Hội CSVN; nhà quản lý đến từ các bộ, ngành trung ương; chuyên gia, nhà khoa học của các viện, trường đại học trong cả nước.

444.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày 13 tham luận và tập trung trao đổi nhiều nhóm chủ đề liên quan đến việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng tại Việt Nam.

Đặc biệt là việc ứng dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng, năng lực làm chủ công nghệ lõi đến giải pháp đồng bộ kiến tạo hệ sinh thái Rạng Đông; ứng dụng nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại TP. Hồ Chí Minh; Signify với chiến lược thắp sáng tương lai bền vững.

Cùng với đó là hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống chiếu sáng đa nguồn năng lượng, sự cần thiết nghiên cứu, ban hành các quy chuẩn; chiến lược tích hợp hạ tầng chiếu sáng xanh với nền tảng quản trị dữ liệu khu công nghiệp; sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng tại một số tỉnh miền Trung và công tác quản lý hệ thống chiếu sáng TP. Hà Nội theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dưới góc nhìn đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng thành phố.

222.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phi Long

Từ kết quả hội nghị, Hội CSVN sẽ đề xuất, tham mưu với các cơ quan chuyên ngành quản lý nhà nước định hướng phát triển chính sách, giải pháp kịp thời công tác quản lý, điều hành ngành chiếu sáng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng giúp các cơ quan, doanh nghiệp, hội viên, những người hoạt động trong ngành chiếu sáng có cơ sở hoạch định phát triển bền vững sự nghiệp chiếu sáng tại Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững

Gia Lai phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững

(GLO)- Kinh tế biển đang là động lực tăng trưởng quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, du lịch, hàng hải, thủy sản và năng lượng tái tạo. Với nền tảng đã được tạo dựng, tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

Net Zero

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

Trước hiện tượng giếng khoan phun cột khí và nước cao ở Gia Lai, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu địa phương triển khai phương án bảo vệ, tận thu nguồn khí CO2

Lập phương án thu hồi, tận thu nguồn khí CO2

Net Zero

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX) tại Tây Gia Lai đã chủ động chuyển sang sản xuất hồ tiêu hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, mở ra hướng đi bền vững và nâng cao giá trị hạt tiêu.

Phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững

Gia Lai phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững

Net Zero

(GLO)- Kinh tế biển đang là động lực tăng trưởng quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, du lịch, hàng hải, thủy sản và năng lượng tái tạo. Với nền tảng đã được tạo dựng, tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững.

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

Net Zero

(GLO)- Hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi, xã Chư Pưh đang đứng trước “cơ hội kép” thu hút dòng vốn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo khi Quy hoạch điện VIII được triển khai cùng với chủ trương thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai.

null