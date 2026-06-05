150 đại biểu tham dự hội nghị khoa học chiếu sáng toàn quốc tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-6, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Hội Chiếu sáng Việt Nam (CSVN) tổ chức hội nghị khoa học chiếu sáng toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Sử dụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng tại Việt Nam”.

Dự hội nghị có 150 đại biểu là các hội viên, doanh nghiệp Hội CSVN; nhà quản lý đến từ các bộ, ngành trung ương; chuyên gia, nhà khoa học của các viện, trường đại học trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày 13 tham luận và tập trung trao đổi nhiều nhóm chủ đề liên quan đến việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng tại Việt Nam.

Đặc biệt là việc ứng dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng, năng lực làm chủ công nghệ lõi đến giải pháp đồng bộ kiến tạo hệ sinh thái Rạng Đông; ứng dụng nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại TP. Hồ Chí Minh; Signify với chiến lược thắp sáng tương lai bền vững.

Cùng với đó là hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống chiếu sáng đa nguồn năng lượng, sự cần thiết nghiên cứu, ban hành các quy chuẩn; chiến lược tích hợp hạ tầng chiếu sáng xanh với nền tảng quản trị dữ liệu khu công nghiệp; sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng tại một số tỉnh miền Trung và công tác quản lý hệ thống chiếu sáng TP. Hà Nội theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dưới góc nhìn đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phi Long

Từ kết quả hội nghị, Hội CSVN sẽ đề xuất, tham mưu với các cơ quan chuyên ngành quản lý nhà nước định hướng phát triển chính sách, giải pháp kịp thời công tác quản lý, điều hành ngành chiếu sáng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng giúp các cơ quan, doanh nghiệp, hội viên, những người hoạt động trong ngành chiếu sáng có cơ sở hoạch định phát triển bền vững sự nghiệp chiếu sáng tại Việt Nam.