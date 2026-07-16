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Khởi động cuộc thi truyền thông về năng lượng xanh dành cho thanh niên

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NHÃ UYÊN (theo TNO, NN&MT)

(GLO)- Dự án Chuyển dịch năng lượng bền vững Việt Nam - EU (EVSET) tại Hà Nội vừa khởi động cuộc thi WATT'S UP dành cho thanh niên từ 18-25 tuổi, khuyến khích những ý tưởng truyền thông sáng tạo về năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Với thông điệp “Chuyện điện đóm”, WATT’S UP hướng tới việc bình dân hóa các khái niệm năng lượng khô khan, biến chúng thành những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu dưới góc nhìn của người trẻ.

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Cuộc thi tìm kiếm và bảo trợ các sáng kiến truyền thông sáng tạo do chính thanh niên thực hiện. Ảnh: EVSET/TNO

Cuộc thi tìm kiếm và bảo trợ các sáng kiến truyền thông sáng tạo do chính thanh niên thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về năng lượng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cuộc thi khuyến khích các đội thi xây dựng và triển khai sáng kiến truyền thông xoay quanh những chủ đề như: năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa bỏ những hiểu lầm phổ biến về năng lượng tái tạo.

Để hỗ trợ các đội thi, Ban Tổ chức sẽ tổ chức 1 buổi thông tin trực tuyến vào ngày 28-7 nhằm giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách xây dựng hồ sơ dự thi.

Hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 16-8-2026. Các đội được lựa chọn sẽ nhận sự cố vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và truyền thông của EVSET, đồng thời được hỗ trợ triển khai chiến dịch truyền thông trên các nền tảng số.

Sau vòng đánh giá ý tưởng, tối đa 5 đội sẽ bước vào giai đoạn triển khai. Kết quả các chiến dịch sẽ được trình bày tại lễ tổng kết và trao giải, dự kiến tổ chức ở Hà Nội vào tháng 12-2026. Phần thưởng cho đội đạt giải lên tới 30 triệu đồng.

Thông qua cuộc thi, thanh niên được khuyến khích trở thành lực lượng tiên phong trong truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động vì sử dụng năng lượng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

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