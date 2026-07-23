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Ra mắt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Sáng 23-7, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) và Tổ chức Frankfurt Zoological Society (FZS/Đức) tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng có tổng diện tích hơn 413.500 ha, gồm 2 vùng lõi là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, cùng hệ thống vùng đệm và vùng chuyển tiếp giàu giá trị về đa dạng sinh học, cảnh quan và văn hóa bản địa.

Hệ sinh thái rừng hỗn giao lá rộng - lá kim tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: Phan Tuấn

Hệ sinh thái rừng hỗn giao lá rộng - lá kim tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: Phan Tuấn

Việc được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới không chỉ khẳng định giá trị nổi bật của khu vực mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững.

Ngày 21-4-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Dự án được triển khai đến năm 2030 với tổng kinh phí hơn 2,129 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức FZS.

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Thác K40 nằm trong Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: Phan Tuấn

Dự án sẽ tập trung hỗ trợ Ban Quản lý và Ban Thư ký khu dự trữ sinh quyển nâng cao năng lực quản lý, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động theo tiêu chí của UNESCO; tăng cường truyền thông để đưa thông tin về Khu dự trữ sinh quyển đến ít nhất 50% người dân tại các xã, phường vùng đệm; đồng thời, mở rộng hợp tác với mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển khu vực Đông Nam Á và các cơ sở nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

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Quang cảnh lễ ra mắt dự án. Ảnh: Phan Tuấn

Bên cạnh đó, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm thiên nhiên với sự tham gia của cộng đồng người Bahnar và phát triển sản phẩm từ cây dược liệu bản địa mang thương hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, gắn bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế xanh.

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