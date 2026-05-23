Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

NHÃ UYÊN (theo LĐO, VGP News)

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, cuộc thi gồm 2 hình thức: thi trực tuyến và thi trực tiếp. Trong đó, vòng thi trực tuyến diễn ra từ 10 giờ ngày 25-5 đến 10 giờ ngày 31-5-2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tạo điều kiện để đông đảo người dân trên cả nước dễ dàng tham gia tìm hiểu kiến thức về xăng sinh học E10.

Đối với vòng thi trực tuyến, thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở trên phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ www.dms.gov.vn. Người tham gia có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để dự thi mọi lúc, mọi nơi trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Kết quả vòng thi trực tuyến dự kiến được công bố vào 10 giờ ngày 1-6-2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Bên cạnh vòng thi trực tuyến, vòng thi trực tiếp dự kiến được tổ chức ngày 12-6-2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của các đội thi đã đăng ký tham dự theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành.

Không chỉ là sân chơi kiến thức, vòng thi trực tiếp còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn giao lưu, lan tỏa các thông điệp về tiêu dùng xanh, giao thông xanh và trách nhiệm cộng đồng trong sử dụng năng lượng sạch. Với vòng trực tiếp, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là cầu nối đưa các chủ trương phát triển năng lượng xanh đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.

Xem thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.

