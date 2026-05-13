Xăng sinh học E10 RON 95-V có giá bán lẻ từ 24.630 đồng/lít

(GLO)- Theo thông báo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), xăng sinh học E10 RON 95-V được bán ra với giá từ 24.630 đồng/lít, tùy từng khu vực.

Cụ thể, giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V tại cửa hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 là 24.630 đồng/lít, tại các thị trường vùng 2 là 25.120 đồng/lít.

Xăng sinh học E10 RON 95-V có giá bán lẻ từ 24.630 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Đây là mức giá được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định tại khoản 27, điều 1 Nghị định 95/2021 của Chính phủ được gọi là "vùng 2".

Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên.

