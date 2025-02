Sở hữu xe điện VinFast Feliz S 2025 chỉ từ 24 triệu đồng

Mẫu xe điện VinFast Feliz S 2025 sở hữu thiết kế khung chịu lực đạt tiêu chuẩn châu Âu. Ảnh: S.T

Chiều cao yên 770 mm kết hợp với khoảng sáng gầm xe 135 mm giúp người lái dễ dàng kiểm soát tay lái và di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau.

Đặc biệt, vành xe 14 inch góp phần tăng khả năng vận hành ổn định, kể cả trên những cung đường gồ ghề.

Một trong những cải tiến đáng chú ý trên Feliz S so với phiên bản trước là việc chuyển bộ pin từ cốp xuống dưới sàn để chân. Điều này giúp tăng thể tích cốp từ 20L lên 25L, mang lại không gian lưu trữ rộng rãi hơn. Người dùng có thể dễ dàng để vừa 2 mũ bảo hiểm hoặc 1 balo đựng laptop, rất phù hợp cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

VinFast Feliz S không chỉ nổi bật với thiết kế mà còn sở hữu hiệu suất vận hành ấn tượng. Xe có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 78 km/h, mang lại trải nghiệm lái mượt mà, mạnh mẽ.

Với quãng đường di chuyển lên tới 198 km trong một lần sạc theo điều kiện tiêu chuẩn của VinFast, Feliz S giúp người dùng an tâm trên mọi hành trình, không lo lắng về vấn đề năng lượng.

Ngoài ra, việc sử dụng năng lượng điện giúp Feliz S tối ưu chi phí vận hành đáng kể so với xe máy xăng truyền thống. Người dùng có thể tiết kiệm chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng mà vẫn có trải nghiệm lái xe hiện đại, an toàn và tiện nghi.

Feliz S 2025 không chỉ sở hữu động cơ mạnh mẽ và khả năng di chuyển ấn tượng mà còn được trang bị các tính năng công nghệ hiện đại. Ảnh: S.T

Feliz S được trang bị hệ thống giảm xóc tối ưu, giúp xe vận hành êm ái ngay cả trên những cung đường xấu. Nhờ thiết kế khung xe chắc chắn và trọng tâm xe ổn định do cách bố trí pin hợp lý, người lái có thể tự tin di chuyển với tốc độ cao mà không gặp tình trạng rung lắc.

Một trong những điểm nổi bật của VinFast Feliz S 2025 chính là việc sử dụng công nghệ pin LFP (Lithium Iron Phosphate) tiên tiến. Với đặc tính bền bỉ, ổn định và thân thiện với môi trường, pin LFP giúp xe có thể di chuyển tối đa 198 km chỉ với một lần sạc đầy, gấp đôi so với phiên bản Feliz 2021.

Hệ thống sạc nhanh với công suất 1000W cho phép pin được nạp đầy trong khoảng 6 giờ, giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Feliz S 2025 không chỉ sở hữu động cơ mạnh mẽ và khả năng di chuyển ấn tượng mà còn được trang bị các tính năng công nghệ hiện đại. Xe hỗ trợ chức năng tìm xe trong bãi đỗ bằng điều khiển từ xa, hiển thị thông tin xe, tình trạng pin và các thông số quan trọng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý phương tiện.

Hệ thống chống trộm thông minh và tính năng định vị vị trí xe giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Ngoài ra, người dùng có thể thiết lập các vùng an toàn và theo dõi lịch sử hành trình, mang lại trải nghiệm tiện ích và an toàn.

Hệ thống đèn Full LED và đèn pha Projector tiêu chuẩn ECE châu Âu không chỉ làm nổi bật thiết kế hiện đại của Feliz S 2025 mà còn mang đến khả năng chiếu sáng tuyệt vời khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện sương mù, cải thiện sự an toàn khi lưu thông trong mọi điều kiện thời tiết.

Hệ thống giảm xóc cao cấp kết hợp với phanh an toàn Hengtong và giảm xóc Kaifa bền bỉ mang lại sự ổn định và êm ái trong mọi điều kiện địa hình, giúp xe vận hành mượt mà và dễ dàng vượt qua những đoạn đường gồ ghề.

VinFast Feliz S 2025 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm một chiếc xe máy điện thông minh, hiệu suất vượt trội và thân thiện với môi trường.

Với những trang bị hiện đại, khả năng tiết kiệm năng lượng, và tính năng an toàn tiên tiến. Feliz S 2025 sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi chuyến đi.