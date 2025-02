Số lượng xe ô tô cung ứng ra thị trường giảm 10.693 chiếc

(GLO)- Tổng cục Thống kê ước tính, trong tháng 1-2025, đã có 40.888 xe ô tô mới (bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc) được cung ứng cho thị trường Việt Nam. Con số này đã giảm 10.693 xe, tương đương giảm 20,7% so với tháng 12-2024.

Trong tháng 1-2025 đã có 40.888 xe ô tô mới được cung ứng cho thị trường Việt Nam. Ảnh minh họa: PV/Vietnam+

Trong đó, số lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 34.700 chiếc (giảm 4.000 xe so với tháng 12-2024 nhưng tăng 11.400 xe so với cùng kỳ năm 2024). Số lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 6.188 xe (giảm 6.693 xe so với tháng 12-2024).

Theo nhận định của các chuyên gia, số lượng xe ô tô sản xuất trong nước vẫn được duy trì ở mức tương đối cao trong tháng 1-2025 là bởi trùng thời điểm dịp Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm xe ô tô của người dân vẫn ở mức cao, xe sản xuất đến đâu hầu như sẽ đến tay khách hàng đến đó.

Tuy nhiên, đối với xe ô tô nhập khẩu, do vướng thời gian làm các thủ tục thông quan và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên lượng xe về nước trong tháng 1-2025 chủ yếu sẽ được lưu kho và dành cho thời gian sau Tết. Vì vậy, các doanh nghiệp phải giảm lượng xe ô tô nhập khẩu để tránh bị tồn kho quá nhiều như thời điểm đầu năm 2024.

Cũng theo các chuyên gia, thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 sẽ duy trì đà phát triển ổn định với số lượng ô tô bán ra được dự báo tăng 8-10% so với năm 2024.