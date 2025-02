Thiết kế trẻ trung, KIA Seltos 2025 có giá từ 599 triệu đồng

KIA Seltos 2025 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhằm tăng cường khả năng cạnh của dòng xe này tại thị trường Việt Nam. Seltos 2025 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, khác biệt so với phiên bản cũ.

Dòng xe SUV hạng B thiết kế 5 chỗ ngồi này rất cuốn hút các đối tượng khách hàng trẻ, yêu công nghệ và thích nổi bật.

KIA Seltos 2025 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhằm tăng cường khả năng cạnh của dòng xe này tại thị trường Việt Nam. Ảnh: S.T

Mỗi phiên bản lại có những ưu trội về trang bị. Trong đó, Kia New Seltos 1.5L Deluxe trang bị điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử, màn hình AVN 10.25 inch, cảm biến áp suất lốp, tiết kiệm chi phí đầu tư và sử dụng.

Còn Kia New Seltos 1.5L Luxury được nâng cấp với 6 túi khí, Cruise Control, thích hợp cho di chuyển dài và an toàn trên cao tốc. Kia New Seltos 1.5 Turbo Luxury trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5 Turbo, công suất 158 mã lực, momen xoắn 253 Nm, kết hợp công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, mang lại hiệu suất vượt trội và cảm giác lái mạnh mẽ.

Ngoại thất, KIA Seltos 2025 (New Seltos) gây ấn tượng mạnh với thiết kế mạnh mẽ và quyến rũ. Ảnh: S.T

Ngoại thất, KIA Seltos 2025 (New Seltos) gây ấn tượng mạnh với thiết kế mạnh mẽ và quyến rũ. Phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt, đèn pha và dải đèn LED định vị ban ngày lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Mâm xe, cản trước/sau và ốp bạc được tinh chỉnh hài hòa.

Thân xe mạnh mẽ, thể thao với đường gân dập nổi và viền mạ chrome. Đuôi xe khỏe khoắn với ống xả đôi thể thao và đèn hậu 2 mảnh ấn tượng.

Nội thất KIA Selots 2025 được nâng cấp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay. Ảnh: S.T

Tay nắm cửa, viền cửa kính và ốp cột C mạ chrome sắc sảo. Mâm xe mới giữ phong cách thể thao nhưng trang nhã, hiện đại hơn. Trong khi đó, khoảng sáng gầm 190 mm giúp xe dễ dàng di chuyển trong nhiều điều kiện địa hình.

Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn sương mù, đèn hậu, đèn nhận diện và báo rẽ hoàn toàn bằng bóng LED.

Nội thất KIA Selots 2025 được nâng cấp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay. Ghế ngồi ôm dễ chịu, làm mát ghế trước, ghế lái chỉnh điện (Premium). Đèn trang trí 6 chủ đề và 8 màu.

Hàng ghế sau gập linh hoạt 60:40. Tính năng nổi bật: ghế lái chỉnh điện, màn hình HUD, sạc không dây, hệ thống âm thanh Bose, Kia Connect Lite, điều hòa tự động 2 vùng. Trang bị cụ thể tùy phiên bản.

KIA Seltos 2025 có hai loại động cơ: động cơ xăng SmartStream 1.5L nạp khí tự nhiên (113hp, 440Nm) trên các phiên bản AT, Luxury, Premium và động cơ xăng SmartStream 1.5L Tăng áp (158hp, 253Nm) trên phiên bản Turbo.

KIA Seltos 2025 có chất liệu ghế ngồi chưa cao cấp và phiên bản thấp thiếu trang bị, không có cửa sổ trời. Ảnh: S.T

Hệ dẫn động cầu trước kết hợp hộp số tự động 7-DCT hoặc vô cấp CVT. Xe trang bị 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) và các chế độ địa hình (ướt, bùn, cát), dễ dàng chuyển đổi qua núm xoay trên khu vực hộc đồ trung tâm.

KIA New Seltos 2025 còn tạo sức hấp dẫn với khách hàng nhờ có một loạt trang bị an toàn vượt trội với các tính năng như: ABS (chống bó cứng phanh), EBD (phân phối lực phanh điện tử), cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), camera và cảm biến lùi, 2-6 túi khí, phanh tay điện tử + Autohold, điều khiển hành trình thông minh SCC, cảnh báo và hỗ trợ va chạm FCA, LKA, LFA…

Tuy nhiên, KIA Seltos 2025 không tránh khỏi một số hạn chế. Phần đuôi xe vẫn còn thiếu độc đáo, chất liệu ghế ngồi chưa cao cấp và phiên bản thấp thiếu trang bị, không có cửa sổ trời. Động cơ không quá mạnh, đôi khi thiếu bốc khi tăng tốc.

Phiên bản thấp cũng thiếu tính năng hỗ trợ đỗ xe và cảm biến xung quanh. Phiên bản cao cấp có giá cao hơn mong đợi, và hộp số ly hợp kép có thể giật khi đi chậm. Trải nghiệm lái có thể không mượt mà trên địa hình gồ ghề và một số phiên bản động cơ yếu tiêu thụ nhiên liệu cao hơn dự kiến.

Dưới đây là bảng giá tham khảo:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Seltos 1.5L AT: 599 New Seltos 1.5L Luxury: 699 New Seltos 1.5L Premium: 749 New Seltos 1.5 Turbo GT-Line: 799 New Seltos 1.5 Turbo Luxury: 749 New Seltos 1.5L Deluxe: 639

* Giá KIA Seltos 2025 chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.