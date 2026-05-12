Tiếp thị liên kết - Dễ hay khó?

(GLO)- Tiếp thị liên kết đang mở ra cơ hội kiếm thêm thu nhập cho nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội là không ít thách thức về nội dung, uy tín và thời gian đầu tư.

Cơ hội mở ra từ chiếc điện thoại

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tiếp thị liên kết (affiliate marketing) đang trở thành một “cánh cửa mềm” giúp phụ nữ tiếp cận kinh doanh mà không cần nhiều vốn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, tài khoản mạng xã hội và chia sẻ chân thực, nhiều chị em có thể tạo ra thu nhập mới.

Điểm hấp dẫn đầu tiên của tiếp thị liên kết nằm ở tính linh hoạt. Người làm không cần nhập hàng, không phải lo tồn kho hay vận chuyển. Việc của họ là trải nghiệm sản phẩm, tạo nội dung và gắn đường link giới thiệu. Khi có người mua qua link, họ nhận hoa hồng. Mô hình này phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ công chức, người kinh doanh nhỏ đến KOL, Tiktoker, những người vốn đã có môi trường tương tác trên mạng xã hội.

Mẹ chị Võ Thị Kim Thoa (phường Quy Nhơn Nam) quảng bá túi ngâm chân giữ nhiệt dành cho người lớn tuổi. Ảnh: Bùi Nghĩa

Chị Võ Thị Kim Thoa (ở phường Quy Nhơn Nam, công chức ở khối Đảng tỉnh) bắt đầu tiếp cận công việc này từ chính nhu cầu cá nhân. Trong quá trình trang trí căn hộ của mình tại chung cư nhà ở xã hội Tân Đại Minh, chị chia sẻ các sản phẩm đồ dùng nhà bếp, vật dụng trang trí mà bản thân đã sử dụng. “Nhờ sự chia sẻ chân tình, trải nghiệm thực tế, một số bạn bè tin tưởng mua theo đường liên kết”, chị Thoa kể.

Với chị Thoa, đây không phải công việc chính mà là một trải nghiệm sau giờ làm. Việc tự quay clip, lồng tiếng giúp chị khám phá thêm khả năng sáng tạo. Thu nhập không cao nhưng mang lại niềm vui và sự chủ động.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Minh Hiền - bảo mẫu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Trước đây, chị từng bán thêm đồ ăn vặt trên mạng nên có chút kinh nghiệm kinh doanh online. Khi biết đến tiếp thị liên kết, chị mạnh dạn thử nghiệm. “Thời gian làm bảo mẫu có những lúc rảnh, tôi tranh thủ học cách quay clip, đăng bài, gắn link. Ban đầu còn lúng túng nhưng dần cũng quen” - chị Hiền chia sẻ.

Theo chị Hiền, nguồn thu từ tiếp thị liên kết chưa lớn, nhưng đều đặn và phù hợp với quỹ thời gian. Quan trọng hơn, công việc này giúp chị tiếp cận công nghệ, mở rộng thêm kỹ năng trong thời đại số.

Chị Phạm Thị Lộc quảng cáo đồ tập gym qua link liên kết. Ảnh: Bùi Nghĩa

Ở góc độ kinh doanh, chị Phạm Thị Bích Lộc (số 147 đường Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn) - một người bán hàng nhập khẩu trên mạng xã hội, đã tận dụng lợi thế tệp khách hàng sẵn có để phát triển tiếp thị liên kết. Chị chia sẻ các sản phẩm từ trang phục tập gym, thực phẩm chức năng đến mỹ phẩm sau khi đã trải nghiệm. “Tôi phải sử dụng rồi mới tư vấn cho khách. Làm vậy giữ được uy tín lâu dài” - chị Lộc nói.

Từ những trường hợp trên cho thấy, tiếp thị liên kết không chỉ là cơ hội kiếm tiền mà còn là môi trường để phụ nữ thử sức, học hỏi và thích nghi với xu hướng kinh tế số.

Không dễ “ngồi không kiếm tiền”

Dù mở ra nhiều cơ hội, tiếp thị liên kết cũng không phải con đường dễ dàng. Thực tế cho thấy, yếu tố quyết định thành công không nằm ở việc gắn link mà là nội dung và niềm tin từ người xem.

KOL Gào (Thanh) nổi tiếng ở Hà Nội từng chia sẻ trải nghiệm tiếp thị liên kết: Trong 7 ngày đạt doanh thu 72 triệu đồng nhưng hoa hồng chỉ khoảng 5,4 triệu đồng. Đối với lượng tương tác của tôi thì tỷ lệ chuyển đổi này cực thấp. Những người đạt thu nhập cao đều phải chăm chỉ làm nội dung, xây dựng nhiều kênh và kiên trì theo đuổi. Đồng tiền không dễ kiếm, bao nhiêu cũng quý. Tiếp thị liên kết cũng là một cách kiếm tiền, nhưng chủ yếu là do cách làm nội dung, còn cách cài đặt thì dễ dàng nhưng không nên chạy theo các khóa học tốn kém.

Với những người đã có công việc chính như chị Thoa hay chị Hiền, hạn chế lớn nhất là thời gian. Việc quay dựng clip hấp dẫn, theo kịp xu hướng không hề đơn giản. Chị Thoa chỉ giới thiệu sản phẩm đã sử dụng nên nội dung không nhiều, còn chị Hiền vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, thử nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Bùi Nghĩa

Trong khi đó, Tiktoker Nguyễn Hoài Thương (phường Pleiku) lại cho thấy lợi thế của người làm nội dung chuyên nghiệp. Các clip của chị được đầu tư kỹ lưỡng, từ hướng dẫn sử dụng đến so sánh sản phẩm cùng loại. Chính sự chi tiết này giúp tăng độ tin cậy và thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, phía sau những clip chỉn chu là khối lượng công việc lớn: Đặt hàng, trải nghiệm, quay dựng, chỉnh sửa và tương tác với khách. Không ít trường hợp, chi phí bỏ ra chưa thể bù đắp ngay bằng hoa hồng nhận được.

Ngoài ra, việc quản lý tài khoản, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế cũng là thách thức. Chị Lộc cho biết đây là phần việc khá phức tạp, đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên với các nền tảng thương mại điện tử.

Từ phía người tiêu dùng, yêu cầu cũng ngày càng cao. Khách hàng không chỉ cần sản phẩm mới mà còn đòi hỏi uy tín, chất lượng và độ bền. Điều này buộc người làm tiếp thị liên kết phải cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ, tránh đánh đổi niềm tin lấy lợi nhuận ngắn hạn.

Với phụ nữ công chức, đây là cách tăng thêm thu nhập và trải nghiệm; với người kinh doanh, đó là kênh mở rộng thị trường. Còn với KOL, Tiktoker, đây có thể trở thành nghề chính nếu đầu tư nghiêm túc. Dù ở vai trò nào, yếu tố cốt lõi vẫn là nội dung chất lượng, sự chân thực và uy tín cá nhân. Khi đó, tiếp thị liên kết không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần xây dựng giá trị bền vững trong môi trường số.