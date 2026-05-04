Renault Triber 2026 ra mắt: MPV 7 chỗ giá hơn 160 triệu đồng, thêm tiện nghi đáng giá

(GLO)- Mẫu MPV giá rẻ Renault Triber 2026 vừa chính thức trình làng với nhiều nâng cấp về tiện nghi và trang bị. Mức giá khởi điểm chỉ hơn 160 triệu đồng giúp mẫu xe này tiếp tục thu hút nhóm khách hàng gia đình tìm kiếm phương tiện thực dụng, linh hoạt.

Renault tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc MPV giá rẻ khi giới thiệu Triber 2026 với loạt cải tiến đáng chú ý. Mẫu xe hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình với cấu hình 7 chỗ linh hoạt, chi phí sở hữu thấp và khả năng vận hành tiết kiệm.

Tại thị trường Ấn Độ, Renault Triber 2026 được phân phối với 5 phiên bản, giá bán dao động từ 581.000 – 848.000 Rupee (tương đương khoảng 161 – 235 triệu đồng). Mức giá này giúp xe trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong phân khúc MPV.

Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản mới là việc bổ sung hệ thống điều hòa tự động trên các bản cao cấp – trang bị trước đây chưa từng xuất hiện trên dòng xe này. Nâng cấp này đặc biệt hữu ích trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, trang bị tiện nghi cũng được nâng cấp theo từng phiên bản. Từ bản Techno, xe đã có thêm nhiều tính năng như ghế lái chỉnh độ cao, tay vịn ghế lái, sưởi kính sau, gương chiếu hậu gập điện, loa tweeter phía trước và ổ điện 12V cho hàng ghế thứ ba – giúp tăng sự tiện lợi trong các hành trình dài.

Ở phiên bản Evolution, người dùng được bổ sung các nút điều khiển tích hợp trên vô lăng, gương chiếu hậu chống chói tự động và đèn chiếu sáng cho hàng ghế sau, góp phần nâng cao trải nghiệm lái và sự thoải mái trong khoang cabin.

Về vận hành, Renault Triber 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.0L, 3 xi-lanh, cho công suất 71 mã lực và mô-men xoắn cực đại 96 Nm. Xe đi kèm hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp và số tự động AMT 5 cấp, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị và tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu MPV này có kích thước tổng thể 3.990 x 1.739 x 1.643 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.636 mm. Điểm linh hoạt nằm ở hàng ghế thứ ba có thể tháo rời hoàn toàn, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý lên đến 625 lít khi cần thiết. Với mức giá dễ tiếp cận cùng loạt nâng cấp thiết thực, Renault Triber 2026 tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ.