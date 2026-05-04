Honda SH Vetro Blue 2026 sắp về Việt Nam: Dàn áo “xuyên thấu”, giá dự kiến hơn 200 triệu đồng

ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý của dòng Honda SH gây chú ý với thiết kế trong suốt độc đáo, hướng tới nhóm khách hàng ưa khác biệt, sẵn sàng chi trả ngang ngửa một mẫu mô tô phân khối lớn.

Thị trường xe tay ga cao cấp tại Việt Nam từ lâu đã tồn tại song song hai “làn sóng”: xe phân phối chính hãng và xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trong đó, dòng Honda SH nhập Ý luôn có sức hút riêng nhờ tính biểu tượng và sự khác biệt. Mới đây, thông tin về phiên bản Honda SH Vetro Blue 2026 chuẩn bị cập bến tiếp tục khiến cộng đồng người dùng quan tâm.

Honda SH Vetro Blue 2026

Theo một số đơn vị nhập khẩu xe máy tại TP.HCM, mẫu SH Vetro Blue có thể được đưa về Việt Nam ngay trong tháng 5. Dù chưa có giá bán chính thức, mức chi phí dự kiến để sở hữu phiên bản này có thể vượt mốc 200 triệu đồng – cao hơn đáng kể so với các phiên bản SH chính hãng đang phân phối trong nước. Tuy vậy, với nhóm khách hàng yêu thích xe nhập khẩu, mức giá này không phải rào cản nếu sản phẩm mang lại trải nghiệm khác biệt.

Thực tế, SH Vetro không phải là cái tên mới. Phiên bản này từng xuất hiện cách đây khoảng hai năm và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ thiết kế dàn áo trong suốt. Điểm đặc biệt nằm ở khả năng “phô diễn” các chi tiết cơ khí như khung sườn hay một phần động cơ – yếu tố hiếm thấy trên các dòng xe tay ga phổ thông. Nhờ đó, mẫu xe không chỉ đóng vai trò phương tiện di chuyển mà còn mang giá trị sưu tầm.

Tại Việt Nam, những chiếc SH Vetro đầu tiên được nhập về từ năm 2024 với giá hơn 140 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế khiến mẫu xe nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng, đẩy giá trên thị trường tự do tăng cao. Diễn biến này cho thấy nhu cầu thực tế từ một bộ phận người dùng sẵn sàng chi trả để sở hữu sản phẩm độc đáo.

Ở phiên bản 2026, nhiều khả năng xe vẫn sử dụng động cơ dung tích 156,9 cc, tương tự Honda SH 160i, cho công suất tối đa 16,6 mã lực và mô-men xoắn 14,8 Nm. Tuy nhiên, yếu tố được quan tâm nhiều hơn không nằm ở hiệu năng, mà ở thiết kế, màu sắc và tính “độc bản” của sản phẩm.

Hiện tại, Honda Việt Nam đang phân phối các phiên bản SH 125i, 160i và 350i với giá từ khoảng 76,4 đến 152,69 triệu đồng. Sự xuất hiện của SH Vetro Blue 2026 được xem là mảnh ghép bổ sung cho phân khúc cao cấp, nơi yếu tố cá tính và khác biệt ngày càng đóng vai trò quan trọng, thậm chí vượt lên trên giá trị sử dụng thuần túy.

Giá cà phê tiếp tục lập kỷ lục mới

Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh, cả robusta và arabica cùng lập thêm kỷ lục mới về giá. Cơn sốt giá cà phê vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại do nguồn cung hạn chế và các căng thẳng thương mại.

(GLO)- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 15 ngày đầu tháng 1-2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 738,8 triệu USD (tương đương hơn 18.700 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024).

(GLO)- Đây là thế hệ thứ 4 của Bentley Continental GT với nhiều sự nâng cấp mới về công nghệ và hệ truyền động hybrid. Tuy Continental GT 2025 được định vị là dòng xe Grand Tourer. Mẫu xe đến từ Anh Quốc này sở hữu thời gian tăng tốc đáng kinh ngạc, chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h.

