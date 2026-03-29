Honda Super Cub 110 Pro 2026 có mặt tại Việt Nam, giá gần 165 triệu đồng

(GLO)- Xe Honda Super Cub 110 Pro 2026 thiết kế lạ, nhập khẩu từ Nhật Bản đang được chào bán tại TPHCM. Mức giá này ngang, thậm chí cao hơn nhiều dòng xe tay ga cao cấp gây chú ý.

Theo thông tin từ các đại lý, đây là mẫu xe sản xuất cho thị trường Nhật Bản, được nhập về Việt Nam với số lượng hạn chế. Mức giá mẫu xe vào nhóm ngang hàng, thậm chí cao hơn nhiều mẫu xe tay ga cao cấp như Honda SH 160i hay Piaggio Vespa Sprint đang phân phối chính hãng.

Về bản chất, Super Cub 110 Pro là dòng xe chuyên phục vụ nhu cầu chở hàng tại Nhật Bản. So với các mẫu Cub đang bán phổ biến tại Việt Nam, thiết kế của Honda Super Cub 110 Pro mang đậm chất chở hàng với nhiều chi tiết khác biệt.

Phần đầu xe không còn kiểu bo tròn cổ điển mà được kéo dài, tích hợp giá đỡ và rổ kim loại cỡ lớn phía trước, có dung tích lớn có thể chịu tải đến 30kg phục vụ chở hàng.

Cụm đèn pha tròn trên Super Cub 110 Pro 2026 đặt thấp, tách biệt khỏi tay lái, dạng LED 2 tầng được lắp cố định phía trước giỏ hàng - một bố cục hiếm gặp trên các dòng Cub dân dụng.

Cụm đồng hồ dạng Analog được nâng cấp và có thêm màn hình LCD hiển thị các thông tin như báo cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu. Ghi đông xe có thiết kế thoải mái giúp người lái dễ dàng điều khiển khi chở hàng nặng.

Cụm xi nhan halogen màu vàng hổ phách kích thước lớn mang nét đặc trưng riêng cho xe. Điểm khác lạ của Super Cub 110 Pro so với các dòng xe nằm ở chi tiết vị trí nút xi nhan lại được bố trí nằm bên phải.

Trang bị an toàn gồm phanh đĩa phía trước (có hỗ trợ chống bó cứng), phanh tang trống phía sau, cùng hệ thống treo được tăng cường để phù hợp với mục đích chở hàng.

Thân xe với họa tiết tem xe, logo Super Cub dưới yên xe cũng được thiết kế cách điệu. Thiết kế yên đơn với da yên phối màu tương phản. Với phiên bản 110cc nhập khẩu Việt Nam được trang bị bình xăng dung tích 4,1 lít. Xe được trang bị hệ thống khoá phanh sau ngay trên cùm phanh bên tay phải.

Phía sau là baga bản rộng, khung xe lộ rõ và hệ thống treo gia cố, tạo cảm giác thực dụng hơn là thời trang. Tổng thể xe vì vậy trông “thô” và lạ mắt, thiên về công năng chuyên chở thay vì tính thẩm mỹ quen thuộc của dòng Cub truyền thống.

Xe sử dụng động cơ dung tích 109,17 cc, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, công suất khoảng 9,1 mã lực. Hệ thống phun xăng điện tử giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, ở mức khoảng 1,4 lít/100 km.

Hệ thống phun xăng PGM-FI trên Super Cub 110 Pro mới 2026 cho mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng 1 Lít xăng có thể đi được 68.5 km.

Super Cub 110 Pro trang bị động cơ xi lanh đơn 110cc, làm mát bằng không khí, công suất 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Honda Super Cub 110 Pro gây chú ý bởi độ độc lạ, không dễ bắt gặp tại thị trường Việt Nam. Một số cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu tư nhân tại TPHCM đang chào bán mẫu Honda Super Cub 110 Pro với mức giá gần 165 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các dòng xe số phổ thông trong nước.

