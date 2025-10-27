Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa ra mắt

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu Super Cub Fujisan Limited Edition - phiên bản đặc biệt của mẫu xe số huyền thoại, được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc với phong cách “Japan Retro” độc đáo.

Sự kiện ra mắt vừa diễn ra trong khuôn khổ Super Cub THE ORIGINAL CLUB MEETING tổ chức tại Thái Lan. Bên cạnh hai màu sơn mới xanh - trắng và vàng - trắng dành cho bản tiêu chuẩn, tâm điểm của buổi lễ là Honda Super Cub Fujisan Limited Edition, lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ, biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản.

Phiên bản Fujisan nổi bật với phối màu xanh - trắng cùng bộ tem đặc trưng gợi nhớ đến vẻ đẹp thanh bình của núi Phú Sĩ. Xe còn được trang bị hàng loạt chi tiết độc quyền, bao gồm kính chắn gió trong suốt màu xanh, bộ bảo vệ thân xe, và giá để đồ trước, mang lại diện mạo vừa cổ điển, vừa cá tính.

Đặc biệt, khách hàng khi mua xe sẽ nhận thêm bộ quà tặng giới hạn gồm áo khoác và mũ bảo hiểm Fujisan, được thiết kế đồng bộ về phong cách với chiếc Super Cub phiên bản đặc biệt này.

Theo công bố từ Honda, Super Cub Fujisan Limited Edition sẽ chỉ được bán ra 500 chiếc tại Thái Lan, với giá đề xuất 54.000 baht (khoảng 43,4 triệu đồng), trong khi bản tiêu chuẩn có giá 50.600 baht (khoảng 40,7 triệu đồng).

Về thiết kế, xe vẫn giữ đặc trưng của dòng Super Cub mới với đèn pha LED tròn hai tầng, xi-nhan tách rời, gương tròn cổ điển và cụm đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD nhỏ, giúp hiển thị thông tin rõ ràng hơn.

Trang bị an toàn gồm phanh đĩa trước tích hợp hệ thống CBS, phanh sau tang trống, cùng lốp IRC IZ-S được thiết kế riêng cho bản Fujisan, giúp tăng độ bám đường.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ Smart Engine 110cc, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,1 mã lực và mô-men xoắn 9,3 Nm, kết hợp hộp số 4 cấp và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ 1,4 lít/100 km.