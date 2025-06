Honda Super Cub Hello Kitty "đổ bộ" thị trường Việt Nam với giá 150 triệu đồng

Đây là phiên bản giới hạn được sản xuất tại Nhật, mang đậm dấu ấn kết hợp giữa hai biểu tượng văn hóa đại chúng: Super Cub – mẫu xe huyền thoại của Honda, và Hello Kitty – nhân vật hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người trên khắp thế giới. Xe có hai tùy chọn động cơ 50cc và 110cc, trong đó bản 50cc hiện đang được phân phối tại Việt Nam.

Honda Super Cub Hello Kitty. Ảnh: S.T

Về ngoại hình, Super Cub Hello Kitty vẫn trung thành với dáng vẻ hoài cổ vốn đã làm nên tên tuổi của dòng Cub: cụm đèn pha tròn, xi-nhan tách rời, thân xe thanh thoát. Nhưng điều khiến phiên bản này thực sự khác biệt chính là cách phối màu và chi tiết trang trí đầy tinh tế: sắc đỏ rực rỡ – gam màu biểu tượng của Hello Kitty – kết hợp cùng logo Super Cub hình chiếc nơ xinh xắn, hình Kitty xuất hiện trên mặt đồng hồ, chìa khóa và ốp sườn, tất cả mang đến một tổng thể vừa ngọt ngào, vừa tinh nghịch.

Đặc biệt, phần ốp thân bên phải được tạo hình nổi 3D với hình ảnh Hello Kitty in sắc nét – một điểm nhấn hiếm thấy trong thiết kế xe máy – giúp xe trở nên nổi bật hơn hẳn so với kiểu dán decal thông thường. Yên xe bọc da tông nâu - be, chỉ khâu đỏ tạo điểm nhấn, tăng thêm vẻ thời trang và cá tính cho tổng thể.

Dưới lớp "vỏ kẹo ngọt", chiếc xe vẫn sở hữu khối động cơ xăng 49cc, sản sinh công suất 3,7 mã lực và mô-men xoắn 3,8Nm. Theo quy định hiện hành, người từ 16 tuổi trở lên có thể điều khiển mà không cần bằng lái – một điểm cộng lớn với đối tượng khách hàng trẻ tuổi yêu phong cách độc đáo.

Tại thị trường Nhật, mẫu xe này có giá khoảng 2.268 USD (gần 60 triệu đồng). Nhưng khi về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân, số lượng hạn chế đã đẩy giá lên gấp đôi, ngang ngửa nhiều mẫu xe tay ga cao cấp.

Super Cub Hello Kitty không đơn thuần là một phương tiện di chuyển. Đó là món phụ kiện di động, là biểu tượng văn hóa được khoác lên mình hình hài của một chiếc xe – vừa cổ điển, vừa hiện đại, vừa ngây thơ mà vẫn đầy chất chơi. Và với mức giá 150 triệu đồng, chiếc xe này chắc chắn không dành cho số đông, nhưng lại là “bảo vật” khó bỏ qua với những ai đam mê sưu tầm và yêu thích sự khác biệt.