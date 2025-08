Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

(GLO)- Mặc dù cấu hình xe cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ chính thức, song theo các chuyên gia, Lynk & Co 08 sẽ tiếp tục là mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế. Hiện các đại lý trong nước đã nhận đặt cọc đối với mẫu xe này, dự kiến giao xe vào quý IV-2025 với giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lynk & Co 08 là mẫu xe SUV cỡ D sử dụng công nghệ EM-P. Đây là nền tảng truyền động Plug-in Hybrid hiệu suất cao do Lynk & Co phát triển. Xe có kích thước tổng thể là 4.820 x 1.915 x 1.685 (mm), trục cơ sở 2.848 mm.

Về ngoại thất, xe sở hữu thiết kế riêng biệt, hiếm gặp ở phân khúc cỡ D tại Việt Nam. Phần trụ C có khuynh hướng vuốt thấp theo kiểu coupe. Đầu xe với các đường bo tròn, kín theo phong cách xe điện. Ngược lại, phía đuôi xe lại khá góc cạnh.

Mặt ca lăng Lynk & Co 08 được thiết kế hẹp. Cản trước nổi bật với cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn tạo hiệu quả làm mát tối ưu cho động cơ xăng. Cụm hốc hút gió giả được thiết kế đặt dọc đối xứng hai bên, tạo nên tổng thể đầu xe Lynk & Co 08 mạnh mẽ, hiện đại.

Với ngôn ngữ thiết kế “The Next Day”, xe có màn hình trung tâm 15.4 inch tỷ lệ tối ưu 16:10 với độ phân giải siêu cao 2,5K hiển thị sắc nét ngay cả gặp điều kiện ánh sáng mạnh cùng độ phản hồi cảm ứng cực nhanh.

Bên cạnh đó màn hình sử một giao diện dễ dùng và thông minh tích hợp mọi tính năng điều chỉnh chức năng giúp người dùng thao tác nhanh chóng.

Đèn viền nội thất trên Lynk & Co 08 có họa tiết đồ họa 3D hiện đại bắt mắt kèm khả năng nháy theo nhạc, ngoài ra mẫu xe này được trang bị nhanh không dây có công suất 15W.

Gần khu vực bệ tỳ tay trung tâm đã loại bỏ các nút bấm và cần số được chuyển lên tích phía sau vô lăng, giúp người lái dễ dàng thao tác chuyển số.

Vô lăng được thiết kế D cut thể thao tích hợp 2 cụm phím điều khiển các tính năng về thông tin xe và điều chỉnh các tính năng Adas, phía sau là màn hình có kích thước 12.3 inch độ phân giải cao và sắc nét, giúp người lái quan sát thông tin xe dễ dàng trong mọi điều kiện.

Các ghế ngồi được thiết kế form dáng thể thao công thái học, cùng với đó đệm ghế với cấu trúc 7 lớp với mút đàn hồi chậm và được bọc chất liệu da Nappa kháng khuẩn, tăng sự thoải mái khi hạn chế tác động lên người ngồi khi di chuyển.

Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng và tất cả đều được trang bị tính năng làm mát sưởi và massage, kèm với đó xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh paronama kích thước lớn có thể đóng mở.

Hệ thống âm thanh Harman Kardon có tổng công suất lên tới 1600 W bao gồm 23 loa được bố trí đều khắp trên khoang cabin Lynk & Co 08, tạo ra hệ thống âm thanh vòm surround cao cấp.

Tại Trung Quốc, tất cả phiên bản 08 đều là loại hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp máy xăng tăng áp 1.5 và 1 hoặc 2 mô tơ. Các phiên bản thấp, dẫn động cầu trước có tổng công suất kết hợp khoảng 245 mã lực, mô-men xoắn 545 Nm. Những bản cao có 2 mô tơ chia đều cho 2 trục trước-sau, công suất tổng là 593 mã lực, mô-men xoắn 905 Nm.

Pin cung cấp cho Lynk & Co 08 gồm hai loại, một có dung lượng 21,2 kWh, cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 102 km (tiêu chuẩn WLTC). Loại khác dung lượng 39,6 kWh, tầm hoạt động 185 km.