Ngư dân chủ động thích ứng giữa áp lực giá nhiên liệu

(GLO)- Giá xăng dầu những tháng đầu năm 2026 liên tục biến động, đẩy chi phí mỗi chuyến biển tăng cao, tạo áp lực lớn lên hoạt động khai thác thủy sản.

Tuy vậy, nhờ chủ động thích ứng trong tổ chức sản xuất và sự hỗ trợ kịp thời từ ngành chức năng, ngư dân vẫn duy trì nhịp độ vươn khơi, giúp sản lượng thủy sản tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng sản lượng thủy sản tháng 4-2026 ước đạt 27.796 tấn, bằng 32,8% kế hoạch quý II. Lũy kế từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản của tỉnh đạt khoảng 92.536 tấn, tương ứng 29,5% kế hoạch năm, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 89.743 tấn, tăng 2,8%; riêng cá ngừ đại dương đạt 5.372 tấn, tăng 7%.

Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong quản lý tàu cá, tổ chức sản xuất, triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân. Cùng với đó, thời tiết tương đối thuận lợi cũng giúp ngư dân kéo dài thời gian bám biển, nâng cao hiệu quả khai thác.

Dù gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng nhưng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh - cho biết, dù giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất nhưng nhờ sự chủ động thích ứng của ngư dân, cùng việc duy trì các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển, sản lượng thủy sản qua cảng vẫn giữ ổn định.

Thị trường tiêu thụ thuận lợi, đặc biệt là khi bước vào mùa du lịch biển cũng tạo thêm động lực để bà con tiếp tục vươn khơi.

Tại Cảng cá Quy Nhơn, dù chi phí nhiên liệu tăng cao khiến nhiều chủ tàu phải cân nhắc kỹ trước mỗi chuyến biển nhưng hoạt động khai thác vẫn được duy trì nhờ liên kết tổ, đội và dịch vụ hậu cần trên biển.

Tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), hiệu quả khai thác ghi nhận chuyển biến tích cực. Theo ông Đặng Văn Dẫn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan, tháng 4-2026 có 1.155 lượt tàu cập cảng với sản lượng ước đạt 2.553 tấn.

So với cùng kỳ năm 2025, tàu cập cảng giảm 136 lượt nhưng sản lượng lại tăng gần 1.000 tấn. Điều này cho thấy hiệu quả khai thác trên mỗi chuyến biển đã được nâng lên rõ rệt.

Theo thống kê, tháng 4-2026, tàu khai thác cá ngừ sọc dưa đạt bình quân 20-30 tấn/tàu; tàu câu cá ngừ vây vàng đạt khoảng 1 tấn/tàu. Giá bán dao động khoảng 110 nghìn đồng/kg, cá loại lớn có thể đạt 150-160 nghìn đồng/kg.

Tuy vậy, áp lực chi phí vẫn rất lớn. Giá nhiên liệu hiện chiếm khoảng 60-70% tổng chi phí mỗi chuyến biển, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, dù đang vào vụ khai thác chính, nhiều chủ tàu buộc phải cân đối lại kế hoạch sản xuất, thậm chí tạm ngừng ra khơi để hạn chế thua lỗ.

Ngư dân Nguyễn Kim Lợi - chủ tàu BĐ 99141 TS ở phường Hoài Nhơn Bắc - chia sẻ: “Nghề biển giờ chi phí lớn, nếu không gặp luồng cá thì coi như lỗ tiền dầu. Nhưng nếu trúng cá thì vẫn có thể bù lại. Quan trọng là phải chọn đúng thời điểm và đi theo tổ, đội để giảm rủi ro”.

Qua thống kê, toàn phường Hoài Nhơn Bắc hiện có 1.298 tàu cá, trong đó khoảng 200 tàu đang tạm ngừng hoạt động. Địa phương đang rà soát tình hình thực tế để có giải pháp hỗ trợ, giúp ngư dân ổn định đời sống và duy trì sản xuất.

Theo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh, từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 4-2026 có gần 2.500 lượt tàu xuất bến. Dù chi phí tăng, nhiều tàu vẫn duy trì hoạt động nhờ linh hoạt tổ chức sản xuất như đi theo tổ, đội, chia sẻ thông tin ngư trường, hạn chế số chuyến quay về bờ và kết hợp khai thác đa nghề.

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương ven biển khảo sát, đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đến hoạt động khai thác thủy sản; đồng thời, tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần giúp ngư dân giảm áp lực chi phí, ổn định sản xuất và yên tâm vươn khơi bám biển.