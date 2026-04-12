Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC NGA
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường ven biển khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực thủy sản.

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động, không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và nhật ký điện tử cho tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chủ tàu cá mong sớm nhận hỗ trợ cước phí thuê bao duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và nhật ký điện tử. Ảnh: N.N
Ngư dân mong sớm được tiếp cận các chính sách hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn, chuyển hướng sinh kế, có điều kiện đầu tư vào ngành nghề mới, qua đó ổn định cuộc sống một cách bền vững hơn. Ảnh: PHAN TUẤN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ sở. Định kỳ trước 17 giờ thứ Tư hàng tuần, Sở phải tổng hợp, cập nhật tình hình và báo cáo UBND tỉnh.
Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách; tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã. Bên cạnh đó, cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định.

Đối với UBND các xã, phường ven biển, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ theo hai nghị quyết nêu trên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác thực hiện chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá theo quy định.

Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, lập danh sách các chủ tàu cá có nguyện vọng chuyển đổi nghề, giải bản; tổng hợp kết quả, xây dựng dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ (đợt 2), gửi về Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15-4-2026 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

