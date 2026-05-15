PCI 2025: Gia Lai nằm trong nhóm 13 địa phương có chất lượng điều hành “khá”

(GLO)- Ngày 15-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).

Sau 21 năm liên tục triển khai, Báo cáo PCI năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận với việc giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI).

Phiên bản PCI 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu. Báo cáo năm nay được xây dựng từ khảo sát thực chứng quy mô lớn với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 1.001 hộ kinh doanh trên toàn bộ 34 tỉnh, thành phố.

PCI 2025 lần đầu tiên không xếp hạng thứ tự địa phương như hơn 20 năm qua, mà chuyển sang phân nhóm các địa phương theo chất lượng điều hành, đánh dấu thay đổi quan trọng trong cách đánh giá môi trường kinh doanh.

PCI 2025 không có địa phương nào được xếp vào nhóm “rất tốt” - cấp độ cao nhất trong hệ thống phân loại mới gồm 6 mức: rất tốt, tốt, khá, trung bình, tương đối thấp và thấp.

5 địa phương được xếp trong nhóm có chất lượng điều hành “tốt” gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Các địa phương được công bố theo thứ tự bảng chữ cái, không hàm ý về vị trí xếp hạng.

Chỉ số thành phần "Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính" của Gia Lai đạt 7,79 điểm. Ảnh: N.C

Gia Lai nằm trong nhóm 13 địa phương có chất lượng điều hành “khá” cùng với các tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Nai, Huế, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Ninh Bình, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và Tuyên Quang.

Kết quả các chỉ số thành phần của Gia Lai gồm: Gia nhập thị trường 5,28 điểm; Tiếp cận nguồn lực 5,43 điểm; Tính minh bạch 7,18 điểm; Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 7,79 điểm; Chi phí không chính thức 7,68 điểm; Cạnh tranh bình đẳng 5,05 điểm; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6,01 điểm; Thiết chế pháp lý 7,34 điểm; Chính quyền kiến tạo 6,12 điểm.

Các địa phương còn lại được phân vào 3 nhóm: trung bình, tương đối thấp và thấp, dù báo cáo không công bố chi tiết danh sách và cũng không nêu điểm số PCI tổng hợp của từng tỉnh, thành phố.