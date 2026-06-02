Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND phường Thống Nhất về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2026 và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 5 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Thống Nhất cơ bản ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 118 tỷ đồng; công tác đầu tư công được triển khai theo kế hoạch, ước giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 8,545 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Toàn phường hiện còn 1 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Thời gian tới, phường Thống Nhất tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn hiện hành; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục quy hoạch, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Lãnh đạo địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân sự lãnh đạo và bác sĩ cho trạm y tế; điều chỉnh một số quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động y tế và giáo dục; giao chỉ tiêu lao động phù hợp với thực tế.

Phường cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Pleiku (cũ) làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư; bố trí gần 26 tỷ đồng còn thiếu cho dự án đường Hà Huy Tập; tháo gỡ thủ tục đối với dự án Trung tâm thương mại MM Mega Market; sớm hoàn thiện phương án đấu giá, kêu gọi đầu tư dự án chợ Yên Thế, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận những kết quả mà phường Thống Nhất đạt được; đồng thời đề nghị phường tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các phường lân cận để bảo đảm tính liên thông trong quản lý không gian phát triển, tránh tình trạng manh mún, cục bộ trong quy hoạch và đầu tư; tập trung rà soát toàn diện các nguồn lực, nhận diện đúng dư địa phát triển còn lớn, nhất là lợi thế về vị trí, quỹ đất, hạ tầng kết nối và các động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý địa phương chú trọng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; trong đó khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp để mở rộng quy mô và năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là ứng dụng trong quản lý đô thị thông minh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Địa phương cần chủ động đề xuất các định hướng quy hoạch và danh mục dự án thu hút đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết và phù hợp với tổng thể Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; qua đó, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu trong giai đoạn tới.