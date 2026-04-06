Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với 7 xã, phường phía Tây

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, xã Biển Hồ và xã Gào về triển khai phương án phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã thông tin sơ bộ về kết quả nổi bật của tỉnh trong quý I vừa qua. Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các xã, phường thuộc địa bàn TP. Pleiku cũ sau thời gian sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi làm việc với các xã, phường. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, các địa phương đã tổ chức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhất là có nhiều nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư, phát triển du lịch, cải cách thủ tục hành chính...

Các địa phương cũng đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2026; công tác xây dựng và triển khai kịch bản tăng trưởng; những điểm sáng trong công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả nổi bật trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, các địa phương đã báo cáo với đoàn công tác về một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại - dịch vụ, thủy lợi, chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải…

Đồng thời, kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quan tâm định hướng quy hoạch, tạo điều kiện thu hút đầu tư; quan tâm hướng dẫn trong việc xác định giá đất và một số vấn đề về liên kết vùng, quy hoạch đô thị, định hướng phát triển chung trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã ghi nhận sự nỗ lực của các phường như: Diên Hồng, Hội Phú trong công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, nêu ra một số vấn đề trọng tâm về định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các xã, phường tiếp tục bám sát sự định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người và vai trò của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị các xã, phường rà soát lại quy hoạch nhằm phục vụ công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương; quan tâm hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện liên kết vùng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (đội mũ) kiểm tra một số dự án trên địa bàn phường Hội Phú. Ảnh: Sơn Ca

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn cũng đã đến kiểm tra, khảo sát thực địa một số dự án đầu tư trên địa bàn các xã, phường như: Dự án đầu tư Khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh, Dự án Trung tâm sàn cà phê đường Nguyễn Chí Thanh, Dự án Trung tâm dịch vụ khách sạn đường Nguyễn Văn Linh…