Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra các dự án hạ tầng, làm việc với lãnh đạo 7 phường khu vực Hoài Nhơn (cũ); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện quy hoạch đô thị, xây dựng Hoài Nhơn trở thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng mới cầu Trường Xuân để mở rộng khu neo đậu tàu cá về phía Tây Cảng cá Tam Quan. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra các dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, nhà ở và du lịch trên địa bàn các phường thuộc khu vực Hoài Nhơn (cũ), gồm: đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông); dự án xây dựng tuyến đường ven biển đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông); Đề án quy hoạch mở rộng Cảng cá Tam Quan kết hợp khu neo đậu tránh trú bão (phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc); các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại Cao nguyên La Vuông (phường Hoài Nhơn Bắc); khu vực quy hoạch TOD ga đường sắt tốc độ cao Bồng Sơn (phường Bồng Sơn); dự án Nhà ở xã hội (phường Bồng Sơn) và dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hoài Châu (phường Tam Quan).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tình hình thực hiện Đề án Quy hoạch mở rộng cảng cá Tam Quan, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Ảnh: Dũng Nhân

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư cũng như những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và huy động nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo công tác triển khai Dự án Tuyến đường kết nối từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án Nhà ở xã hội (phường Bồng Sơn). Ảnh: Dũng Nhân

Ngay sau kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo 7 phường thuộc khu vực Hoài Nhơn (cũ) để nghe báo cáo ý tưởng Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn; đồng thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển của địa phương, nhất là khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Đăng Tuấn trình bày ý tưởng Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Đăng Tuấn đã trình bày định hướng Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2045. Theo quy hoạch, đô thị Hoài Nhơn có quy mô khoảng 420,87 km², bao gồm toàn bộ 7 phường. Định hướng của quy hoạch là Hoài Nhơn tiếp tục giữ vai trò đô thị trung tâm khu vực Đông Bắc tỉnh Gia Lai, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để phát triển từ đô thị loại III lên đô thị loại II trong tương lai.

Điểm nổi bật của quy hoạch lần này là việc bổ sung nhiều động lực tăng trưởng mới gắn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được đề xuất hình thành quanh ga đường sắt tốc độ cao tại Bồng Sơn; Cảng cá thông minh Tam Quan được quy hoạch trở thành trung tâm logistics thủy sản, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho khoảng 3.600 tàu cá.

Cùng với đó là các trục giao thông chiến lược kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến cảng biển Hoài Mỹ và từ ga đường sắt ra khu vực ven biển, tạo hành lang phát triển mới cho công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Đông Phạm Văn Chung kiến nghị sớm triển khai tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Hoài Mỹ. Ảnh: Dũng Nhân

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Bắc Trần Hữu Thảo mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng để khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và dịch vụ hậu cần nghề cá. Ảnh: Dũng Nhân

Một nội dung được đặc biệt quan tâm trong quy hoạch là định hướng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại Cao nguyên La Vuông, gắn với nghỉ dưỡng, giải trí và phát triển năng lượng tái tạo, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Tây của Hoài Nhơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Trường Xuân, các tuyến giao thông kết nối khu vực TOD, hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển; sớm triển khai bãi xử lý rác Bồng Sơn, các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao và nhiều công trình dân sinh cấp thiết khác.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bồng Sơn Võ Ngọc Bình kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển khu đô thị TOD. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao định hướng quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn do Sở Xây dựng đề xuất; cho rằng quy hoạch đã kế thừa những nền tảng hiện có, đồng thời bổ sung các động lực tăng trưởng mới phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và từng bước xây dựng Hoài Nhơn trở thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng hiện đại, xanh và thông minh; đồng thời ưu tiên giải quyết các dự án hạ tầng mang tính kết nối, các vấn đề môi trường cấp bách và những kiến nghị chính đáng của địa phương, tạo điều kiện để Hoài Nhơn phát huy vai trò cực tăng trưởng phía Đông Bắc tỉnh trong những năm tới.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ phương thức quản lý mang tính hành chính, thụ động sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đối với đô thị Hoài Nhơn, đội ngũ cán bộ phải xác lập tư duy quản lý đô thị hiện đại, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và không gian công cộng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các phường cần phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ địa phương, tăng cường sự liên kết giữa các khu vực để khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc. Các công trình hạ tầng phải được triển khai đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị Hoài Nhơn, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Gia Lai trong những năm tới.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không Phù Cát (xã Phù Cát).