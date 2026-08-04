Chủ trì lễ ký kết có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty.

UBND tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Trọng Lợi

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai dịch vụ bưu chính công ích phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước; hỗ trợ tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính; phát triển đại lý dịch vụ công trực tuyến và kiosk hành chính công tại các trung tâm phục vụ hành chính công và điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Bưu điện Việt Nam tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội, thu các khoản phí, lệ phí hành chính và các dịch vụ tài chính bưu chính.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hai bên sẽ phối hợp quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử và hệ thống logistics của Bưu điện Việt Nam; tổ chức các điểm giới thiệu, phân phối sản phẩm địa phương; nghiên cứu ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp, ưu tiên trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, cứu hộ, cứu nạn và logistics.

Hai bên cũng thống nhất ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng hiện đại; cải tạo các bưu điện xã, phường thành trung tâm dịch vụ bưu chính - hành chính công; đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Theo thỏa thuận, UBND tỉnh giao Sở KH&CN làm đầu mối điều phối việc triển khai; Văn phòng UBND tỉnh chủ trì các nội dung về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao Bưu điện tỉnh làm đầu mối phối hợp thực hiện, bảo đảm nguồn lực triển khai các nội dung hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tin tưởng, với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và Tổng Công ty cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và Bưu điện tỉnh Gia Lai, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ trở thành một hình mẫu về hợp tác giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước.

Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, xanh và bền vững của tỉnh.

Về phía tỉnh, đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đánh giá, thời gian qua, hệ thống bưu điện và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ, nhất là trong tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Gia Lai là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai mô hình này. Mặc dù, giai đoạn đầu sắp xếp, kiện toàn bộ máy còn gặp khó khăn nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, việc triển khai nhanh chóng đi vào nền nếp, góp phần tinh gọn quy trình, giảm khoảng 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mạng lưới bưu chính rộng khắp đã phát huy hiệu quả trong việc đưa dịch vụ hành chính công và chi trả an sinh xã hội đến gần người dân, trở thành "cánh tay nối dài" của chính quyền cơ sở.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên 3 trụ cột, gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đồng thời, phát triển hạ tầng logistics, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa chủ lực của địa phương.

Đồng chí Lâm Hải Giang đề nghị các sở, ngành và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn về logistics; kết nối đồng bộ hạ tầng công nghệ, mở rộng các dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ rõ ràng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao các nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đồng thời đề nghị Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy hiệu quả mạng lưới bưu chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cam kết, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp bưu chính quốc gia phục vụ Đảng, Nhà nước và cộng đồng. Ảnh: Trọng Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý việc nghiên cứu, ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào thực tiễn, nhất là trong công tác cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt do thiên tai hoặc địa hình khó tiếp cận. Đây là hướng đi có nhiều tiềm năng, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc triển khai phải dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá đầy đủ tính khả thi, hiệu quả thực tiễn và không chỉ dừng lại ở các mô hình trình diễn.

Đồng chí đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ động đề xuất các giải pháp thiết thực, có khả năng triển khai ngay, tạo giá trị thực tiễn; qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.