Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các yêu cầu về bảo mật, an toàn cho lực lượng tham gia và bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ công tác vận chuyển.

Trong giai đoạn đầu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", dự kiến đến ngày 25-7-2026, khoảng 77.700 mẫu sinh phẩm ADN tại 10 tỉnh, thành phố sẽ được Bưu điện Việt Nam tiếp nhận, vận chuyển phục vụ công tác giám định, đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mẫu sinh phẩm ADN được kiểm tra thông tin, tình trạng niêm phong trước khi bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Ảnh: ĐĐK

Tại các điểm thu nhận mẫu, sau khi cán bộ chuyên môn hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện lấy mẫu, toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được bảo quản, đóng gói nhiều lớp, niêm phong và dán tem nhận diện để bàn giao cho Bưu điện Việt Nam.

Khi tiếp nhận, nhân viên bưu điện kiểm tra tình trạng bên ngoài của từng thùng mẫu; đối chiếu số lượng, tình trạng niêm phong, mã định danh và các chứng từ liên quan trước khi ký biên bản bàn giao.

Các thùng mẫu sinh phẩm ADN được ưu tiên vận chuyển theo quy trình dành cho bưu gửi đặc thù. Trong quá trình chất xếp, các thùng mẫu được cố định bằng dụng cụ chuyên dụng nhằm hạn chế rung lắc, va đập. Hành trình vận chuyển được theo dõi để bảo đảm tình trạng mẫu trước khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận.

Các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin được áp dụng trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao mẫu sinh phẩm.