Quốc khánh 2-9: Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp

(GLO)- Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp trong dịp Quốc khánh 2-9 năm 2026, theo thông báo mới của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ lễ và hoán đổi ngày làm việc.

Cụ thể, kỳ nghỉ kéo dài từ thứ bảy (ngày 29-8) đến hết thứ tư (ngày 2-9-2026). Trong đó, người lao động được nghỉ lễ vào ngày 1-9 và ngày 2-9 theo quy định; đồng thời thực hiện hoán đổi ngày làm việc từ thứ hai (ngày 31-8) sang thứ bảy (ngày 22-8), kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần để tạo kỳ nghỉ liên tục 5 ngày.

Minh họa: ChatGPT

Lịch nghỉ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với người lao động khu vực doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn phương án nghỉ lễ theo quy định của Bộ luật Lao động, bảo đảm người lao động được nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2-9 và một trong hai ngày 1-9 hoặc 3-9.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng trực phù hợp để xử lý kịp thời công việc phát sinh, bảo đảm hoạt động thông suốt và phục vụ người dân, doanh nghiệp trong suốt thời gian nghỉ lễ.