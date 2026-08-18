Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm Công ty TNHH MTV Lào BIDINA

(GLO)- Chiều 17-8, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai và tỉnh Sekong đã đến thăm doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đang đầu tư tại tỉnh Sekong (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Đoàn công tác Thường trực HĐND 2 tỉnh Gia Lai và Sekong đã đến thăm mô hình sản xuất cao su, cà phê của Công ty TNHH MTV Lào BIDINA (Chi nhánh Tổng công ty PISICO Bình Định).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân (thứ 3 bên trái qua) tặng quà cho công nhân Công ty TNHH MTV Lào BIDINA. Ảnh: Đức Hải

Đến nay, toàn bộ diện tích đã được đưa vào khai thác, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.800 lao động Lào và hơn 70 lao động Việt Nam. Năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư gần 500 ha cà phê và đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty TNHH MTV Lào BIDINA, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sekong Sou-phon Say-san-ga đều đánh giá cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sau 20 năm đầu tư tại Sekong; nhất là trong tạo việc làm, đào tạo nghề và góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Lãnh đạo HĐND 2 tỉnh đánh giá: Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Gia Lai và Sekong, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tuân thủ pháp luật của nước sở tại, tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục địa phương, tăng cường phối hợp với chính quyền và nhân dân; qua đó, trở thành cầu nối góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Gia Lai và Sekong.